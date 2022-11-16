巴士速剪髮廊？車廂驚見大量頭髮碎　網民爆粗：剪指甲已經小兒科

在巴士上剪指甲不但欠衛生又騷擾他人，但如果剪頭髮呢？有網民在社交平台分享一個奇景，只見巴士上層位置佈滿大量頭髮，不禁爆粗問「喺巴士剪髮係咩玩法？」。帖文一出不足1小時獲過千人讚好，並留言猜想到底發生什麼事，「係咪剪咗前面乘客條辮？」、「巴士同髮型屋合作，車上快剪服務」、「趕住去出家」，非常爆笑。



巴士車廂遺下大量頭髮碎，疑有人在車上剪髮。（FB「屯門公路塞車關注組」截圖）

該網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載照片，只見巴士上層一排雙人座位及地下都有一撮撮頭髮，數量之多猶如在髮型屋看到的景象，樓主也不禁激動表示「原來剪指甲呢啲而家已經係小兒科，DLXM喺巴士剪髮係咩玩法？」，笑言「可能事主塞車塞到原地出家呢，可以關心吓大家心理健康，塞車都睇開啲唔好咁燥」。

帖文未有交代拍攝時間及巴士路線，但引來許多網民熱議，「好恐怖！夜晚搭車嚇死！」、「將巴士呢個用地推到極致」、「好想睇錄影片段到底落車時咩樣子」、「成日聽人講『留下唔少腳毛』，原來係真」；亦有人猜想原因，「剪頭髮要針紙同安心出行，巴士唔使」、「可能佢諗住搭巴士去剪頭髮，點知塞車，谷氣就自己剪」；有網民笑言巴士可變成「流動髮型車」，「有得諗喎，塞車可以染埋個頭、修埋甲一條龍服務」、「屯公塞車，直頭染髮都得啦」。

有人就估計涉事者是否剪掉前面乘客的頭髮，翻查資料顯示，2019年就有一名六旬髮型師因不滿被前座女乘客「馬尾」碰到膝蓋，而拿出剪刀將其小撮頭髮剪去，最終被判160小時服務令。

九巴乘客須知列明，請勿在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如高聲談話、剪指甲、用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等。