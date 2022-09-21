躺平？巴士男行李架當床瞓　網民話危險：隨時碌落地　城巴咁回應

乘搭長途車打發時間的最好方法就是小睡一會，一般乘客都是在座位上坐着睡，不過竟有乘客累得要在巴士上躺平？網上流傳相片顯示，1輛設有行李架的城巴上，有男乘客一度坐在行李架的中層位置使用電話，之後索性直接平躺於行李架上，雙手放於胸前呈舒適的睡覺姿勢。不少網民看過帖文也嘩然，直指行李架會隨車輛行駛而擺動，該乘客隨時於轉彎時「碌落地」；亦有網民擔心車長或需為有關違規行為負上責任。城巴發言人表示，知悉事件後正進行調查。



網上流傳相片，可見1輛設有行李架的城巴上，有男乘客一度坐在行李架的中層位置使用電話，之後更直接平躺於行李上，雙手放於胸前呈舒適的睡覺姿勢。（fb「HK Bus Channel 巴士台」圖片）

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」周一（19日）上載2張相片，疑為巴士車廂閉路電視的截圖，圖中巴士為城巴，車廂內設有行李架供乘客使用，相信是來回機場的長途路線。

截圖可見，1名身穿黑衣的男子坐於行李架中層，手持電話並直視車門方向。另一相片則見到該男子已把行李架「當床瞓」，雙手交疊放於胸前，旁若無人般似在睡覺。當時車廂不算擠迫，下層僅有數名乘客，行李架附近的座位均無人佔用。

專頁於帖文中指出，車上的行李架會隨巴士行駛而擺動，乘客躺於上面有機會發生意外，屆時車長或需負責，「先唔講呢張『碌架床』床板又硬又窄，行車期間嘅擺動對瞓喺度嘅乘客其實相當危險，到有意外跌傷時先嚟入車長數，話無阻止咁做就太遲同太唔公平喇」。因此發文者提醒乘客，即使感到疲累，上車後亦應選擇合適的座位才好好休息，「坐定定慢慢瞓啦」。

黑衣男坐於行李架中層，手持電話並直視車門方向。另一相片則見到該男子已把行李架「當床瞓」，雙手交疊放於胸前，旁若無人般似在睡覺。（fb「HK Bus Channel 巴士台」圖片）

城巴回覆《香港01》查詢時表示，知悉事件後正進行調查。城巴亦指，於全線設有行李架的車廂內，已張貼標示說明使用行李架的正確方法；乘客應適當使用車廂設施及注意個人行為，以確保巴士安全。其他乘客若在巴士上遇到特別情況，可聯絡車長提供協助。

網民看過閉路電視截圖也嘩然，有人笑言「佢做咗我唔敢做嘅嘢」、「卧鋪巴士應該要收貴少少喎」、「調返轉腳向車頭好啲，萬一急刹車嗰陣，頭都撞穿」、「唔理眾人嘅眼光，唔理行李架有幾污糟，真係瞓覺大過天」。亦有人指出男子行為非常危險，隨時累己累人，「如果我係車長就即時停車，然之後行埋去同佢講，要佢落返嚟搵位坐返好，如果佢堅決唔肯唔合作咁就call上台，再由公司決定點做」。