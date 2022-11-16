恐怖！印度廚師不堪女友迫婚　失控勒死女方再肢解35份棄屍荒野

印度發生極殘忍肢體案。一對同居情侶，疑因談論婚嫁問題多次起爭執，男方一時氣憤失控勒死女友，疑為毀屍滅跡，將女友肢解成35塊，存放在雪櫃數星期，再用18日分批慢慢丟棄在不同地方。最後因死者父親與女兒失聯多天起疑，報警揭發事件。



27歲受害人瓦爾卡（Shraddha Walkar）不理家人反對，與28歲男友普納瓦拉（Aftab Poonawalla）今年5月搬到德里同居。（網上圖片）

根據外媒報道，28歲男子普納瓦拉（Aftab Poonawalla）和27歲受害人瓦爾卡（Shraddha Walkar），兩人在孟買的電話傳銷公司工作時認識，並發展成為情侶，可是遭瓦爾卡的家人反對，不過瓦爾卡不理，堅決與男友同居，今年5月搬到德里。

瓦爾卡父親近日發現聯絡不到女兒，對方一直沒有接電話，且見社交平台賬戶亦未更新，於是前往兩人住所，發現鎖了門，覺不對勁報警。

普納瓦拉向警方供稱女友不斷迫婚，兩人多次為此爭執，他在5月18日情緒失控勒死女友，並將屍體肢解成35塊（網上圖片）

德里警方連日追查，終將普納瓦拉拘捕。而他在多份口供說法矛盾，似是有所隱瞞，初時說女友離家出走，便不知所蹤。後來又說女友不斷迫婚，兩人多次為此爭執，他在5月18日情緒失控勒死女友，並將屍體肢解成35塊，放進稍後購買的大雪櫃數個星期，其間分18日，逢半夜開車分批棄屍在不同的郊區。而警方亦發現普納瓦拉曾上網找尋洗洗血跡及查閱人體解剖的資料。而警方目前只尋回13塊殘肢。