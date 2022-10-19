活人獻祭！印度夫妻殘殺2女肢解56塊　信食人肉轉運　案情極心寒

2宗「失蹤案」背後竟牽扯出「活人獻祭」、「吃人肉」的謀殺案！印度警方上月尾接到失蹤人士家屬報案，順藤摸瓜後發現與3月前的另1宗失蹤案十分相似，於是合併調查。原來這是謀殺案，警方最終在疑犯家中後院的數個坑洞中找到2名受害人殘缺不全的屍塊。最令人震驚的是，這對疑犯夫婦供稱他們「曾吃下部分人肉」，而一切令人髮指的罪行，竟是因為他們聽信了1位聲稱精通神秘學、黑魔法的網友的話，深信「活人獻祭能生財」，於是合謀犯下滔天大罪。

印度傳媒爆出的行兇經過相當嚇人，包括殺人後主謀和女疑犯性交，丈夫在一旁祈禱作儀式，第二次殺人前虐待受害人1小時，割下其生殖器、將屍體肢解作56塊，女疑犯供稱用陶器煮熟人肉，其後將10公斤人肉放入冰箱待用，執法人員問他們是否煮熟人肉才吃時，主謀報以微笑作回應，極度心寒。



印度警方接獲2宗失蹤報告，調查後發現2名受害人遭3名歹徒殘忍殺害分屍；嫌犯供稱曾在埋葬前「煮熟食用」部分屍塊。（「India Today」youtube 影片截圖）

綜合外媒報道，本月初，印度喀拉拉邦警方出動尋屍犬於68歲任職按摩治療師的辛格（Bhagaval Singh）家中後院地下找到了被掩埋的屍塊，並於本月11日以涉嫌殺人為由逮捕了辛格、其59歲的妻子萊拉（Laila）以及52 歲曾任職卡車司機的主謀沙非（Mohammed Shafi aka Rasheed）。沙非在網上以假名斯里德維（Sreedevi）接近辛格夫婦，並聲稱懂得神秘學及黑魔法，引誘他們「以活人獻祭賺取財富及獲得好運」。於是3人便到街上尋找獵物，再讓「斯里德維」作法「獻祭」。

在審訊過程中，唯一的女犯人萊拉最先「崩潰」並交代案情。她表示丈夫的按摩店有財務問題，這時沙非在網上接近他們，說服他們採取「人祭」以換取財富，夫婦受誘惑而夥同沙非作案。

6月時，沙非物色到在街上賣彩票的第1名受害人——49歲羅斯林（Roselin），便將其誘騙至辛格夫婦位於巴塔南提塔（Pathanamthitta）埃蘭托爾村（Elanthoor）的家中，3人囚禁她後，沙非以儀式為由慫恿辛格夫婦將羅斯林殺害。據報首次殺人時他們將受害人肢解作5塊，其中辛格在殺人後割下受害人乳房，沙非和萊拉性交，並要求丈夫辛格在一旁祈禱，最後在後院挖了數個大洞，將屍塊埋入。

有高級警員透露，萊拉的其中一份口供有提及「作為儀式」，首次棄屍前，他們曾將屍體的一些部分切下來「煮熟食用」。然而，目前仍未有相關驗屍報告釋出。

由於辛格夫婦未有在首次獻祭後「獲得好運」，向沙非表達不滿，沙非於是建議他們進行2次獻祭，而且手法要更可怕。9月時，同樣在街上賣彩票的56歲的帕德瑪（Padma）步入他們眼中，這次手法殘酷得多，當地傳媒形容作「殘酷的殺戮」，難用文字形容，受害人受殺前曾遭虐待1小時，沙非最後切割受害人的生殖器，再割開其割開其喉嚨，最後將屍體肢解作56份。

警方透露，事件是由於帕德瑪的家人於9月27日報告其失蹤揭發的，及羅斯林的妹妹報案指2名受害人失蹤，由於受害人背景與失蹤情況類似，警方懷疑2宗案件有關聯，合併調查後成功破案找回受害人屍首。

警察局長指3名疑犯手段兇殘，2名死者生前曾遭受性侵犯，1人雙乳房被割去，1人被分割成56塊。警方在案發地點找到了4把用來犯案的菜刀，及用於肢解的木頭。由於調查時發現屋內冰箱有血跡，懷疑3人殺人後煮熟人肉來吃，女疑犯供認自己用陶器煮了一部分人肉吃，並將10公斤人肉存放入冰箱內，被問到他們是否將人肉煮熟來吃時，主媒沙非只報以微笑。萊拉作供指辛格曾拒絕吃人肉，雖然已塞入他的口內，但他吐了出來。

警方評價沙非為「虐待狂」，指他背負着8宗指控，「他是一個性變態者，他為獲得性快感，會不惜一切代價，甚至為此殺人」，被捕後一直拒絕配合調查。據報，沙非曾因強姦和企圖謀殺1名75歲婦女而被捕入獄，今年才獲釋，出獄後就以假身份接近辛格夫婦。據法新社報道，印度仍有許多部落及偏遠地區相信巫術及神秘信仰，偶爾會出現「人體獻祭」事件。

（綜合）