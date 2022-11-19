震驚！2.3米跳繩插陰莖堵塞膀胱　79歲翁排尿困難求醫揭怪誕成因

長者患病致排尿困難變「滴滴仔」並非罕事，但若說與「跳繩」有關就真是聞所未聞了！日本壬生町1名79歲老翁因排尿困難尋求醫生協助，當時醫生觸診未見下腹脹滿，初檢亦無發現尿瀦留，於是便為老翁進行超聲波及X光檢查，一看結果即嚇呆！原來老翁將1條約2.3米長、沒有手柄的膠製跳繩塞入陰莖，結果堵塞膀胱造成排尿困難，最終要開刀才能取出打結成團的繩索。而令人驚訝的是，老翁並未因異物長時間插入體內而出現併發症，甚至術後不久已經完全康復。



日本壬生町1名79歲老翁將1條沒有握柄的跳繩繩子插入陰莖，繩子從尿道口進入體內，整根沒入並堵塞了膀胱，造成排尿困難。（《Urology Case Reports》圖片）

據《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）所述，該名79歲男子報稱排尿困難，小便時有疼痛及燒灼感，於是到栃木縣壬生町的獨協醫科大學醫院求助。當醫護使用超聲波掃描他的膀胱時，發現膀胱內有「一個伴有聲影的大物體」，於是便再為其拍X光片，結果顯示男子體內有「一個呈線狀盤繞的異物」。在醫生的追問下，老人才終於承認曾將1條沒有握柄的跳繩繩子插入陰莖。

該條繩子從尿道口進入體內，已經整根沒入並堵塞了膀胱。醫療團隊利用電腦程式進行3D重建電腦斷層掃描，發現在膀胱的收縮作用下，繩子纏繞並打結成團，已經無法再從陰莖抽出。

大學的專家、泌尿科醫生木島俊樹（Toshiki Kijima）教授表示「膀胱中沒有足夠的空間來找到繩索的尖端，因為膀胱被繩索填滿」，因此他們決定通過手術切開膀胱，以避免從陰莖用力拉出纏結的繩索，因為那樣可能會造成尿道或膀胱損壞，「考慮到繩子的長度及其在膀胱中的纏繞，經尿道提取很困難」。

最終醫療團隊成功取出該條長約230厘米、由聚氯乙烯（polyvinyl chloride）製成的跳繩。該男子術後復原進度良好，目前已完全康復。另外，報告指男子沒有泌尿系統或精神疾病史，但就未有提及該男子有否解釋這個奇怪行為的背後原因。

根據外媒引述英國倫敦泌尿科專家加拉法（Giulio Garaffa）說法，在他20年職業生涯中曾遇過不少將異物塞進陰莖的病患，但上述案例是他聽過最極端的個案之一，「230厘米長的物體肯定是最極端的情況之一」。

（綜合）