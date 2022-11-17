嚇！女子險窒息求醫　X光片揭吞「1米長充電線鯁喉」需手術取出

東西不可以亂食！波蘭1名患有異食癖的女子將1條1米長的手機充電線吞進肚子，但過程中充電線的接口卡在了咽喉處，令她險些窒息。最終醫生為她進行緊急手術取出充電線，她才撿回一命。事件在網上傳開後，網民都打趣地笑指女子其實是「機械人」，「也許她需要充電」、「是機械人吧」。



波蘭醫療團隊「準備救援」在社交平台上分享了一張X光片，提及1名女子曾嘗試把1條1米長的iPhone充電線吞進肚子，充電線卡在食道令女子呼吸困難。（「Gotowi Do Ratowania」FB圖片）

波蘭醫療救援團隊「準備救援」（Gotowi Do Ratowania）於13日在社交平台上發佈了1則帖文，內容提及1名女子曾嘗試把1條1米長的iPhone充電線吞進肚子，然而充電線卻卡在食道，不上不下。女子呼吸困難，於是撥打求救電話。

抵院後，院方為女子拍攝X光片。從帖文附上的圖片可見，大部分的充電線已經到達胃部，而USB接口就卡在咽喉處。醫生發現USB接口壓迫到氣管，令女子呼吸困難，於是幫她進行手術取出充電線。救援團隊又在帖文寫道，「吞下這樣的物體並非偶然。相反，這是故意的」。

綜合外媒報道，救援團隊未有透露事發日期及負責診治的醫院，只表示女子術後已康復出院。而這名不願意透露姓名的女子患有異食癖，常常無法自控地把各種東西吞進肚。

救援團隊認為該名患有異食癖的女子是「故意」吞下充電線。（示意圖，Unsplash/Solen Feyissa）

該則帖文在國外網站引起熱議，甚至被多次轉發。不少人都好奇女子吞下充電線的原因，「實在不明白」、「到底是為什麼」，有人就打趣地表示「現在她充滿正能量了」、「這就不會再找不到充電線了吧」。

（綜合）