變態！淫狼偷拍裙底手法極猖狂　私藏100GB不雅照　稱因1事壓力大

偷拍後被捕，仍忍不住繼續偷拍？台灣高雄有男子由今年7月起犯下9次偷拍案，他首次作案在服裝店，假意買衫伸手入女店員雙腿之間偷拍春光，被捕後一度辯稱已將手機丟了且刪除檔案，更解釋自己因被父母迫考公務員壓力大才犯案。未料他交保後偷拍停不了，之後仍接連被捕。

本月15日，警方再到疑犯處所搜查及作出拘捕，發現他藏有3,323張偷拍得來的不雅照，電腦內有100GB的照片存檔，估計受害女子眾多。檢方認為他無法控制性慾，有機會再犯或銷毀證據，要求將他關押獲法官接納。



高雄31歲朱男犯下9次偷拍案被捕，檢察官認為他難以自制會再犯，有機會銷毀證據，要求法官關押獲接納。（示意圖／Getty Images）

案情指，高雄31歲朱姓男子今年7月在1間服裝店內，假裝想買女性衣物，請女店員介紹服裝，趁對方踮腳拿衣服時偷拍裙底。警方翻查閉路電視發現他作案方式極離譜，竟單膝跪地，直接伸手進女店員裙底正下方偷拍。女店員覺得奇怪，朱男次次刻意站在她身後，回頭查看時，朱男扮看手機，後來她通過玻璃反射觀察，發現朱男將手機伸入她雙腿之間，要求朱男交出手機檢查，朱男即時逃去。

事後朱男在母親陪同下到警局落口供，解釋自己一直被父母迫考公務員，已失敗2次，因為壓力過大才會偷拍發泄。他聲稱偷拍用的手機已棄置，檔案已刪除，警方即指他涉嫌妨害秘密罪，朱男接受盤問後離去。詎料朱男2個月後又再色心起，接連在高雄多區偷拍。10月份他曾試過偷拍女乘客裙底，被途人發現制服後報案，警方發現他手機內有大量偷拍影片，交給檢察部門處理。

朱男解釋自己被父母迫考公務員，2次失敗後壓力太大才犯案。（示意圖／Getty Images）

接連被捕後，朱男仍未放棄偷拍，再買新手機犯案，11月曾兩度在文具店偷拍女生裙底被發現。警方翻查閉路電視確認又是他，由7月起他已犯下9次偷拍罪，11月15日到其住處拘捕。這次警方發現其手機內竟藏有3,323張偷拍的「春光照」，電腦內更存有上100GB的照片存檔，能確認至少9名女子受害，他的目標地點除了服裝店，還有床具店、文具店、捷運扶手梯的女乘客等，偷拍裙底及胸部，其偷拍行為已持續2年多。他雖承認自己9次犯案，但辯稱部份照片是從色情網站下載。

警方15日搜查其住處，發現逾3000張偷拍照，電腦還有100GB存檔。（示意圖／Getty Images）

高雄地檢署檢察官認為，被朱男偷拍的女生實際人數眾多，犯案恐長達數年，而且他將所有照片存放的地方未明，可能已經外流，加上估計他難以自制性慾再犯案，要求法院將他關押，以免他銷毀證據及有更多女性受害。該要求獲地方法院接納。

（綜合）