好巧！女生玩包養網驚遇大伯　約見面食飯被塞零用錢　後續神展開

世界真細小！台灣有女生於討論區發文表示，近日出於好奇心玩包養網，沒料到於網站見到1名所有個人資料與大伯相乎的男子，於是她決定捉弄一下大伯，先在網上聊天再約吃飯。當見面時大伯得知她就是網上那名「包養妹」後想哭又想笑，隨後請她吃了頓貴價餐，還塞了3000新台幣（約758港元）零用錢，並開車送她回家，她下車道別前開玩笑地在大伯臉上親了一下。雖然樓主形容見面過程很歡樂，不過有網民指出，「大伯感覺就很難過，本來想要嗨一下的，結果是你」，又批評「明明就想被包養，還裝清高」。



台灣有女生於討論區發文表示，近日出於好奇心玩包養網，沒料到於網站見到1名所有個人資料與大伯相乎的男子。（《雛妓》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「在包養網上遇到大伯」為題發文表示，因身邊有朋友使用包養網，加上在討論區看到蠻多分享，好奇心驅使下她決定註冊玩玩看，瞧個究竟，沒料到竟於網站遇到大伯，因該男子所列的出生年月日、居住地和姓名都相乎。

她決定捉弄一下大伯，在網上聊了一陣子後，「成功把他釣出來約見面吃飯」，強調過程並沒有聊色情話題。大伯於餐廳見到她時，還以為只是巧遇，得知她就是網上那名「包養妹」後想哭又想笑，她也解釋了很久自己真的不缺錢。她說，很久沒與大伯見面，上次見已是新年的時候，兩人當天很歡樂地聊了一整個下午，她還蹭了1頓貴價餐。

她指出，大伯開車送她回家前還真的給她零用錢，「我當然沒理由收下，跟他拿錢真的太怪了啦，哈哈哈」，但大伯說「給你零用錢還比給她們實在」。她表示，從小大伯就很疼她，小時候很多戶外教學或才藝課的錢都是大伯幫她出，甚至會帶她出國，於是在半推半就下，被塞了3000新台幣（約758港元）零用錢。她下車道別前開玩笑地在大伯臉上親了一下，她解釋「我們家很常這樣，跟親戚收到紅包啥的都要意思親一下」。

她又說，大伯單身沒有子女，所以在包養網見到對方也不感意外，反倒大伯知道她使用包養網時，還擔心是不是生活遇到困難，「為了讓他放心，我還給他看我存款，笑死」。

當見面時大伯得知她就是網上那名「包養妹」後想哭又想笑，隨後請她吃了頓貴價餐，還塞了3000元新台幣零用錢。（《明天，我會成為誰的女友》劇照）

網民留言表示，「大伯聖人模式on」、「跟包養費用比起來，3000不算什麼，而且那筆錢在某種意義上叫封口費」、「大伯表示：要換平台了」、「大伯性慾高漲開心赴約，人家找砲找戀愛感，現場基於禮貌才跟妳嘻嘻哈哈，內心肯定X到不行有夠浪費時間」、「其實我聽說在約砲平台跟那種色情平台看到認識的人，不要相認是一種禮貌」。

有人批評樓主裝清高和於網上爆大伯秘密，「笑死，想被包養還要說好奇」、「到底好奇啥，不要裝清高」、「根本成年人都心知肚明，用好奇來包裝，有種一起做壞事，就不覺得自己在做壞事的概念？」、「註冊包養網是好奇還是真心不予置評，不過整個文章很幼稚很瞎，大伯滿心期待慾望高漲卻被破滅」。