人妻呻碩士老公自認智商高　與同學歷女同事聊到出軌　1點更惹火

學歷較老婆高就變得高高在上？有台灣人妻大呻，丈夫碩士畢業後突然變得自以為是，常常覺得智商遠較她高，愛上跟有相同學歷的已婚女同事聊天，「聊出感情來」甚至出去偷情。人妻大爆丈夫雖然嫌她讀不成書，但戶口內根本沒錢，有時更伸手問她拿錢用。許多網民認為事主應該斷絕金援丈夫，並且盡快離婚，諷刺他「除了學歷他還有什麼」。



人妻稱丈夫碩士畢業後變得自以為是，經常覺得自己智商遠高於她。（示意圖／Getty Images）

有台灣人妻在facebook群組「靠北婚姻」發文，抱怨丈夫自從碩士畢業後，「開始認為自己高高在上」、「常認為我智商遠低於他」，轉至找擁同等學歷的女同事聊天，「還聊出感情來」，更反客為主，先批評她不會繼續進修，「吵架都沒腦」。

她大爆該名女同事一樣已婚，兩個婚男女，背叛各自伴侶上班聊天還要約出去偷情，「是不是有些人當碩士還是很沒腦」、「說什麼自己欣賞那些學業高收入的女生」。人妻大嘆自己是不想讀下去，和讀不了書是兩碼子的事，部分人只是運氣好，不代表有實力，現在她覺得讓兩人「搞下去沒關係，愛撿回收就讓她（女同事）撿吧」。

丈夫轉至愛找1位擁相同學歷的女同事聊天，更「聊出感情來」。（示意圖／Getty Images）

不過，她尾段也大爆丈夫只是空有學歷，經常抱怨自己戶口沒錢，不知道他將錢都用在何處，又暗示丈夫需要她金錢援助，「不要再跟我伸手要錢了，要就跟你外面的小三拿吧」。

網民痛批其丈夫行為根本渣男，「除了學歷他還有什麼？收入高？顏值高？EQ高？如果都沒有在我眼裏這種純粹就是書呆子」、「現在碩士滿街都是」、「學歷高不等於高道德」、「裝什麼清高，你老公應該是活在自己的世界吧」。

網民認為樓主知道丈夫出軌，更應該斷絕對其金援。（示意圖／Getty Images）

然而，有人覺得人妻現時純粹抱怨並不足夠，「妳的手段真的不夠狠，難怪他瞧不起妳」，尤其她願意金援丈夫這點，「斷他金援讓他知道誰是社會的老大」。不過也坦言最好做法應該是放生，「不如乾脆離婚」、「放生應該比較快，愛跟誰搞就去搞」。

（facebook群組「靠北婚姻」）