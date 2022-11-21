死亡陷阱！越南男遊哥倫比亞　交友App識女仔遭設局劫殺伏屍街頭

前往治安較差的地方旅遊要份外小心！居於美國加州的越南裔男子，早前與朋友前往哥倫比亞第二大城市麥德林（Medellín）旅遊，其間透過Tinder交友App結識當地女子，兩人見面4小時後，男子便被發現伏屍街頭，身上財物盡失。調查指男子疑遭人設局，被落藥謀財害命，成為當地今年第25個被殺的遊客，而死者家人現正替他網上籌措運送遺體回國及殮葬費。



綜合外媒報道，死者為27歲越南裔的Paul Nguyen，本月6日與友人由美國加州前往哥倫比亞第二大城市麥德林（Medellín），他是首次到該地旅遊。據其胞妹透露，死者在本月9日曾登入Tinder交友App與一名女子約會，並曾在Instagram上載2張與女子的合照。

據報道，當晚死者已預約了一間位於市中心的餐廳，但被該女子遊說他到市內Laureles社區的餐廳，而死者的最後身影，是本月10日凌晨2時與1名女子步出酒吧，3小時後被發現伏屍街頭，位置距離該酒吧約7公里。死者疑遭人落藥迷暈，並掠去身上所有財物。

計算死者在內，今年麥德林已有25名遊客被殺。（facebook圖片）

當地警方調查期間，發現有名非亞裔男子盜用了死者所有的信用卡，相信有數名人士涉及本案，而相約死者的女子只是誘他到設局地點。今年當地計算死者在內，已有25名遊客被殺。死者親友現正在網上眾籌，為死者籌措運送遺體回國及殮葬費。

（綜合）