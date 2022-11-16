暗藏殺機？冷凍酒櫃櫃門藏毒蛇　完美隱身嚇壞顧客：太難察覺！

日前一張「酒櫃」照片在國外論壇上引起大眾關注，只因凍櫃櫃門間其實「暗藏殺機」！原來1條致命毒蛇潛進了澳洲1間賣酒的商店中，然後悄然鑽到凍櫃櫃門的狹縫間，幸好被及時發現，才沒有人因此受傷。



澳洲一所酒品販售商店中，有顧客發現冷凍櫃的兩扇櫃門之間暗藏1條致命毒蛇照片，而這張照片在國外論壇上引起大眾關注。（Reddit圖片）

綜合外媒報道，日前在澳洲北領地 (Northern Territory)帕默斯頓市（Palmerston）的一所著名酒品販售商店中，有眼利的顧客發現冷凍櫃的兩扇櫃門之間「夾着」了1條黃褐色的「粗繩」，定睛一看才發現是1條活生生的蛇，於是通知店員，而店員得悉後便聯絡相關機構捕蛇，並猜測毒蛇是從商店附近的草叢潛入。

不少網民都表示就算知道了照片中有蛇也很難找出來，亦有很多人驟眼一看以為「蛇頭」是「掛鎖」。（01製圖）

專家在接報後10分鐘內趕赴現場，以工具抓走毒蛇。據知那是1條行動迅速、帶有致命劇毒的棕色蛇。其間，有店員用手機拍攝捕蛇過程，並上傳到網上，照片迅速在網絡上流傳。

該則標題為「沒有酒給你！」的帖文在國外論壇Reddit上引起熱議，從網上流傳的照片可見，該條蛇完美地隱藏在櫃門間的狹縫中，頭部微微伸出，難以察覺。不少網民都表示就算知道了照片中有蛇也很難找出來，亦有很多人驟眼一看以為「蛇頭」是「掛鎖」，「我甚至沒有看到牠。就算在了解帖子的內容後再仔細檢查照片也沒有」、「太可怕了，我肯定會就這樣打開門然後被咬」、「下次買酒前我又多一件事情要做了」、「我還以為蛇頭是個掛鎖，敢說我不是唯一一個這樣想的人」；有人就打趣地說「難怪架上這麼整齊」、「貨都沒少」。

（綜合）