初戀難忘？丈夫手機暗藏初戀女友影片　人妻勁呷醋丈夫咁做終過關

初戀總是令人難以忘懷！河南一名妻子在翻看丈夫手機時，發現1個隱密資料夾，忍不住打開，發現內藏有4段影片，主角竟然是丈夫的初戀女友，在片中充滿青春活力的蹦蹦跳，妻子頓時氣憤得立即傳訊息質問丈夫，「你要是忘不了她，成全你們！」，事件在網上瘋傳，惹來網民議論紛紛。



內地女子翻看丈夫手機，驚覺有一個隱密資料夾，內裏藏着4段影片。（影片截圖）

據內媒報道，居於河南駐馬店的女子，月中翻看丈夫的手機時，驚覺有一個隱密資料夾，內裏藏着4段影片。妻子忍不住打開一看，發現主角竟是丈夫的初戀女友，只是每段影片都不長，對方在蹦蹦跳，展現出年輕活潑的模樣。

由於妻子當時與丈夫感情轉趨平淡，心中更不是味兒，氣憤得立即傳短訊質問丈夫：「你留着是什麼意思？」、「你手機裏面有拍我的影片嗎？照片都很少、沒有吧？」、「我們認識一年的時候，你手機裏還有她的照片跟影片，讓我情何以堪？」、「我讓你刪，你說刪了，結果呢？你存起來了」。

老公急急解釋，「我就是忘了刪了！沒別的意思。」、「我也不知道，我確實是刪除了！真的！」丈夫指對方已經結婚，並承認自己錯了，懇求妻子不要再提以前的事，保證心裏只有她和兒子，最後妻子選擇相信丈夫，兩人和好如初。

帖文曝光後引起網民熱議，「每個人都有過去，留個影片怎啦？」、「聰明女人從來不看老公手機」、「好無語，珍惜現在就好了，何必一直糾結過去，讓他刪了不就好了」。