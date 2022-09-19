港女偷看男友手機　揭女同事秘傳某種影片　怒問：呢啲女人咩心態

偷看男友手機隨時發現驚人秘密！有女生日前發文表示男友與某位已有男朋友的女同事過從甚密，不時私下傳訊閒聊。近日她與男友食飯時發現那位女同事又傳訊給男友，她乘男友去洗手間時偷看他的手機，竟發現原來那位女同事傳了一段自己玩空中瑜伽的影片給他，令她不禁怒問「係咩心態」！



樓主在討論區發文表示男友與某位女同事過從甚密，日前那位女同事就把自己玩空中瑜伽的影片傳給男友，令樓主非常不滿。（《分手的決心》劇照）

該名女生在香港討論區以「呢啲女人係咩心態？」為題發文，稱其男友與某女同事經常有工作上的往來，2人不時私下用WhatsApp傳短訊，但令她略為不滿的是，那位女同事連「雞毛蒜皮嘅嘢」都要與她男友分享，質疑該女同事明明已有男友，「點解佢唔同佢自己男朋友分享要同我男朋友分享？」。

日前樓主與男友食晚飯時，她偷看到那位女同事秘傳了一段影片給男友，但男友就沒有即時查看，於是樓主趁男友去洗手間時偷看他的手機，查看到底該女同事傳了什麼影片過來，沒想到打開一看便即時怒火攻心，「發現個女同事send咗段佢做空中瑜伽嘅片畀我男朋友」。

樓主不知男友是不想回覆，還是打算遲些回覆，「但係見到有女仔send呢啲片畀男朋友我真唔明呢啲女人係咩心態！」。她又認為「個女同事睇相個外表好一般」，但仍感到擔憂，曾叫男友減少與該女同事接觸，但男友聲稱只把對方當成朋友，「話係朋友唔使咁避忌」。樓主對此甚是憤怒，在帖文反問「朋友會唔會無啦啦send做空中瑜珈嘅片畀你睇？」。

有網民認為該女同事是有心計的女子，刻意傳影片與樓主男友調情；亦有人覺得樓主男友未有拒絕也有問題。（《Guilty這個戀愛有罪嗎》 劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為該女同事顯然是在與樓主男友曖昧調情，「佢哋嘅心態就係: 我鍾意多啲人錫，就係咁簡單」、「呢個女人係有機心， 正常唔會咁做」、「個女仔可能鍾意你男友」；亦有人覺得樓主男友其身不正，理應嚴詞拒絕，「你男友咁樣答你，佢哋已經有嘢，你哋未拍拖之前佢一樣當你係朋友囉」、「如果我條仔仲keep住chat，我會分手」、「如果男企得正，一嘢就拒絕啦，仲收呢啲博咩丫？」。

有人就認為樓主此刻不需煩惱女同事的心態，而要留意男友的態度，「唔好問條女乜心態，問妳條仔持乜態度？」、「聰明嘅女人對付男人，蠢女人先會對付女人」、「你真係要小心，留意仲有無其他異常行徑，新鮮感同刺激感係好大引誘」。