女子半裸按摩飄來「嘉明的味道」　內褲驗出精液　技師狡辯因夢遺

女性按摩遇上男按摩師要特別留神！台灣高雄一名20多歲女子到按摩店按摩刮痧，其間聞到身後有一陣「嘉明的味道」，當她轉身查看時，男按摩師突然拿熱毛巾替她擦拭屁股，感覺有異於是報警，終在內褲驗出男按摩師精液。男按摩師庭上辯稱是「早上醒來發現夢遺，沒換內褲沾到手」，惟法官沒有採信，依乘機猥褻罪判徒刑1年。



（示意圖，Alan Caishan／Unsplash）

綜合台媒報道，事發2021年4月21日晚上9時許，該20多歲女子到按摩店放鬆筋骨，由42歲金姓男按摩師負責。女子於是半裸躺在按摩床，背部赤裸朝上，而金男請女子脫去外褲，在大腿位置開始刮痧，雖然女子感到除了刮刀外，還有「硬硬的異物」在身上磨蹭，惟當場沒有特別反應。

不過女子之後聞到身後飄出「嘉明的味道」，不像是精油味道，遂轉身查看，但金男裝作若無其事，並拿熱毛巾替她擦拭屁股，且下面還「鼓鼓的一包」。女子當場質問金男是否對她不禮貌，金男否認，惟女子直覺感到有問題，於是報警。警方之後在女子內褲驗出金男精液，認為金男趁按摩時自慰並射精在女子大腿根部，依乘機猥褻罪起訴他。

（示意圖／gettyimages）

金男庭上辯稱，當天早上夢遺沒有換內褲就上班，可能是他的手碰到精液，再於按摩時誤把精液沾到女子內褲。

不過法官審視女子內褲檢驗報告，發現只有左側屁股地方驗出金男精液反應，質疑若金男的手沾到精液再按摩，不可能只有單一部位驗出，故認定金男辯解與常理不符，不採信其說詞，依乘機猥褻罪判徒刑1年，可上訴。