人妻控遭前男友性侵　3歲女兒1句童言逆轉真相　前男友終脫性侵罪

小朋友的說話，隨時是破案關鍵！台灣苗栗1名人妻控告前男友陳姓男子用利刀挾持女兒，強迫她脫去衣服拍攝裸照並性侵她，之後更以散布裸照威脅她拿出50萬新台幣（約12萬港元），陳男則否認性侵。案件至庭上審議時，人妻3歲女兒1句童言證供，終揭出事件「真相」，法院判陳男脫性侵罪，但前男友仍因恐嚇取財罪判6個月徒刑，可易科罰金18萬新台幣（約4.4萬元）。



台灣苗栗1名人妻控告前男友用利刀挾持女兒，強迫她脫去衣服拍攝裸照並性侵她。（示意圖／gettyimages）

綜合台媒報道，案情指該人妻2013年與陳男交往，翌年分手，但結婚後又與陳男恢復聯絡。後來陳男於2020年陸續向人妻借款37.5萬新台幣（約9萬元），同年7月藉詞還錢，將人妻和3歲女兒帶到新竹1間汽車酒店開房，人妻稱陳男以利挾持女兒強迫她脫去衣服拍攝裸照並性侵她，並以散布裸照威脅她拿出50萬新台幣。

人妻庭上供稱，陳男當時要求她到床上，「叫我脫衣服，要對我拍裸照」，由於怕陳男傷害女兒，才答應與對方進行性行為，而事發當時連同女兒3人都在床上，女兒也目睹過程。人妻又指控陳男本來不想戴安全套，終在她強烈要求下才戴上。

人妻庭上供稱，陳男當時要求她到床上，「叫我脫衣服，要對我拍裸照」，由於怕陳男傷害女兒，才答應與對方進行性行為。（示意圖／gettyimages）

陳男則否認性侵，強調2人是「合意性交」，沒帶刀也沒用刀挾持人妻女兒，更沒有拍裸照。陳男續稱，2人在2014年恢復聯絡後一直都有性交，當日到汽車酒店是先等女兒睡着才性交。

女兒出庭時則說，當日「沒有被刀抵住」，並且「看到媽媽和叔叔在床上沒穿衣服」。

法官審視陳男與人妻對話紀錄顯示，發現陳男當天傳訊息只拜託人妻見面，並未提到要還錢，與人妻說法有出入，而且完事後人妻還外出買麵包給陳男吃，未見異狀，認為陳男供稱的2人關係並非虛構，加上女兒供稱「沒有被刀抵住」，同樣與人妻說法有出入，因此認定人妻當天並非被性侵。

法官審視陳男與人妻對話紀錄，加上女兒供稱「沒有被刀抵住」，與人妻說法有出入，因此認定人妻當天並非被性侵。（示意圖／gettyimages）

不過，法官認為陳男確實有脅迫人妻提取50萬新台幣，觸犯了恐嚇取財罪，一審判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元。全案可上訴。