中獎悲劇！愛妻男中頭獎　慘被妻領光與姦夫私奔　報警卻下場心酸

中頭獎竟反致妻離家破？泰國一名男子買彩票中了600萬泰銖（約130萬港元），原打算藉此改善與妻子2人生活，沒想到妻子懶理結婚26年的情誼，竟然趁男子不注意偷偷把所有錢都領出來，並與姦夫私奔，讓男子傷心欲絕，報警求助。不過警方回覆因2原因無能為力，只有他親自說服對方把錢歸還，讓男子相當無奈。



泰國一名男子買彩票中了600萬泰銖（約130萬港元），原打算藉此改善與妻子2人生活，沒想到妻子偷偷把所有錢都領出來，並與姦夫私奔。（示意圖，Waldemar Brandt／Unsplash）

綜合外媒報道，49歲泰國男子馬尼特（Manit）和妻子結婚26年並育有3子。馬尼特日前買彩券幸運中了600萬泰銖（約130萬港元）頭獎，原計劃向當地一座佛教寺廟捐出部份獎金，再用剩下錢改善與妻子生活，詎料妻子竟趁他不注意，偷偷把帳戶內所有錢都領出來，並與姦夫遠走高飛。

馬尼特憶述，儀式上已看到一名陌生男子，當時妻子說陌生男是其親戚，他不虞有詐，然而現時證明那個陌生男其實是妻子的姦夫，令他傷心欲絕。

為了追回獎金，馬尼特報警求助，惟結果令他更無奈。（網上圖片）

為了追回獎金，馬尼特報警求助，惟結果令他更無奈。警方指出，由於馬尼特並未與妻子正式登記結婚，法律上並非合法配偶關係，加上這筆錢是他親自轉給妻子，視作「禮物」，故警方也無能為力，唯一辦法是他親自說服對方把錢歸還。

馬尼特兒子則表示，知道母親有外遇，而母親與姦夫私奔後，他聯絡到母親，得悉她搬到約170英里（約270公里）外的小鎮。求助無門的馬尼特於是尋求媒體幫助，希望妻子與自己聯絡。