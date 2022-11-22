震驚！家族聚會赫見男友母親　台女愕然揭秘：男友竟然是我表弟

愛情苦樂參半，而愛上不該愛的人更是令人心酸的事。台灣有女生日前發文，表示向來與族親沒有聯繫，近日陪外祖父出席家族聚會，才發現原來交往接近2年的男友，其實是她外祖母的哥哥的孫子，亦即遠親表弟！該女生得知真相崩潰不已，直言無法接受，亦擔心將來不能與男友結婚，共偕連理。



樓主在討論區表示在家族聚會碰到男友的母親，驚訝地發現拍拖近2年的男友是她「母親的母親的哥哥的兒子的兒子」，亦即遠親表弟。（Dcard圖片）

該名21歲的台灣女生在Dcard以「男朋友竟然是我的表弟！」為題發文，表示男友是高中的同班同學，兩人同歲，至今交往快2年，從不曾過問對方的親屬事宜。而她自己本來與家族中的親戚也沒甚麼來往，唯一有聯繫的就是外祖父。日前，母親叫她陪外祖父去家族聚餐，「也沒多想就答應了……於是悲劇就發生了」。

樓主事前曾告訴男友她要到某茶餐廳進行家族聚餐，沒想到聚餐當日男友竟透露，他的母親也恰巧在同一間餐廳吃飯。由於樓主的家族聚餐是在獨立包廂進行，因此她想當然以為男友的家人在外間用餐，於是到了餐廳後，她就四處張望，卻沒有在外間看見男友家人的身影，便猜想對方可能還未到。

樓主指得知與男友有血緣關係的瞬間，崩潰不已，「整個人也在抖」。（《五月的青春》劇照）

詎料樓主剛進入包廂，就聽到有人叫她的名字，「我想說我都沒認識的親戚怎麼有人喊我」，她循聲看去，竟見到男友的母親就坐在家族聚餐預留席上，她心中頓感不妙。而她的擔心也很快得到證實，長輩討論後才知道原來她與男友的確有血緣關係，「我男友爸爸甚至是我媽媽的表哥」，而算起來她其實是男友的表姊，「當下知道我整個人也在抖」。據樓主所言，男友其實是她外祖母的哥哥的孫子。

雖然長輩認為年輕人交往互相喜歡就好，「覺得無所謂，加上五等親有些許遠親了」，但是樓主還是震驚得無法言語，只是因為關係尚未到談婚論嫁才沒有哭得肝腸寸斷，「誰能料得到姓氏不同，竟然是同一家的」、「真的真的太巧合，一輩子都沒想過這種事情會發生在我身上」。她指「發展關係之前是不是都得查一下族譜啊」，又表示不知可否與男友結婚，於是發文詢問網民。

有網民指出樓主與男友是不可能結婚的，但仍祝福她的戀情。（《五月的青春》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為事件巧合得令人難以置信，又指其實樓主算錯了與男友的旁系血親關係，樓主就回應指「交往的時候應該沒人會和自己媽媽報備對方父母叫什麼名字吧……我覺得不知道是件很正常的事」、「我也不太確定，我不會算，只有說嚴格來說我應該叫男朋友表弟」。

有網民則指出樓主與男友屬於六等親，而非五等親，而根據台灣民法規定，旁系血親在六親等以內者不得結婚，因此樓主與男友是不可能結婚的，但仍有人祝福樓主的戀情，「不結婚還是能在一起」、「至少長輩還很開明」、「那就親上加親吧！婆媳跟翁婿問題說不定會少一點」。然而，有網民就覺得這種關係太親近，建議樓主結束戀情，「如果男朋友是媽媽表哥的小孩，我覺得關係很近欸」、「真的要多造訪親戚，以免在一起多年才分開」、「雖說因為這種事分手的確很衰，可是真的很難接受」。