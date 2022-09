亂倫悲劇｜男女相戀6年被說夫妻臉　驗DNA驚揭親兄妹　後續心酸…

【亂倫/倫常/DNA親子鑑定】意外陷禁忌之戀,最終被迫分離,那種痛非一般人能想像!外國1名30歲女子與年長2歲的男友相戀6年相當甜蜜,且一直以來被旁人說長得很像,2人視之後「夫妻臉」(夫妻相),沒想到DNA的檢測結果卻令她「從天堂掉落地獄」, 原來2人竟然是親兄妹,情節就如現代版《雷雨》,讓她相當震驚,男友得悉後亦被嚇壞了。2人正等候另一次檢測結果,惟同睡床上時已感覺已變得很奇怪。



外國1名30歲女子與年長2歲的男友相戀6年相當甜蜜,沒想到DNA檢測結果卻揭發2人竟然是親兄妹。(示意圖/gettyimages)

該30歲女子早前前在「Reddit」發文,表示自己與32歲的男友都是被「收養」的孩子,由於背景相似,2人相遇後很快互相了解並被對方吸引而相戀,直言「從未試過有人令我即時感受到吸引力和熟悉感(I've never met someone and felt immediate attraction and familiarity)」。

樓主又說,與男友拍拖6年,坦言已做了「夫婦」所有能做的事,「我們發生過性關係,我們慶祝過周年紀念日,我們見過彼此的家人」,直到近日進行DNA測試以了解祖先及自己背景時,才發現那種舒適和熟悉感,原來因男友與她是親生兄妹。

該30歲女子早前前在「Reddit」發文分享自己心酸故事。(Reddit)

樓主得悉「真相」相當震驚,未有即時告訴男朋友,期望DNA測試結果只是出錯。不過樓主回想起她與男友總是被指長得很像,而2人以往都一笑置之,惟DNA測試後她再看合照,確實真的很像,「這把我嚇壞了!我不知道我應該怎麼做……我仍然愛我的男朋友/哥哥」。

樓主重申,希望是DNA測試結果出錯,她亦會再進行測試,「但我很恐慌,我仍然將他視為我生命中的摯愛」。樓主之後更新,已把DNA測試結果告知男友,惟在新測試結果出爐之前,男友不想太慌張或作出任何重大決定,然而樓主直言,可以看出男友已「嚇壞了」,在床上躺在其旁邊時的感覺亦變得很奇怪。

樓主希望是DNA測試結果出錯,她亦會再進行測試。(示意圖/gettyimages)

帖文引來網民熱議,不少都同情樓主遭遇,「這太瘋狂了…」、「世界真細小」、「造物弄人」。但也有網民勸樓主面對現實,做好準備作出殘酷抉擇,「老實說,那些DNA測試非常準確……如果你進行另一次測試,請準備好獲得相同的結果」、「很抱歉,但妳必須分手……這太惡心了」。