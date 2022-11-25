「哥斯拉」鯉魚！逾30公斤鯉魚上釣極震驚　英漢打卡後一舉動獲讚

「釣大魚」是不少釣友的夢想，近日國外1名男子成功「圓夢」。法國香檳省（Champagne）藍水湖漁場（Bluewater Lakes）以盛產鯉魚聞名，每年有不少釣魚發燒友冒名前往，英國42歲男子哈克特（Andy Hackett）就是其中一份子，他日前在湖中成功釣到了重達67.4磅（約30.6公斤）的巨型橙色鯉魚，在釣魚界引起哄動。哈克特與超重量級鯉魚打卡合照後，就當場將牠放生，鯉魚健康狀況良好，而其舉動獲得網民讚好。



英國42歲男子哈克於月初前往藍水湖漁場釣魚時，釣到了1條橙紅色、重達30.6公斤的超巨型鯉魚——紅蘿蔔。（「Bluewater Lakes」FB圖片）

綜合外媒報道，哈克特於月初前往藍水湖漁場釣魚時，釣到了1條橙紅色的超巨型鯉魚——紅蘿蔔（The Carrot），而這條被戲稱為「哥斯拉」的鯉魚重達30.6公斤。漁場於11月3日在Facebook上分享了哈克特與「紅蘿蔔」的合照，隨即引起全球釣魚發燒友的熱議。

哈克特回憶指，「當牠上鉤並左搖右晃時，我就知道牠是一條大魚，然後牠在30或40碼（約27.4至36.6米）外浮出水面，我看到牠是橙色的」，要捕捉到這條鮮艷亮麗的龐然巨物並不容易，哈克特花了足足25分鐘才把牠拉起來，「能抓到牠實在太棒了，但這也完全是運氣」。哈克特稱他一直都知道「紅蘿蔔」在湖中，「但從沒想過我會抓到牠」。他擺好姿勢與「紅蘿蔔」合影後，就將其放生，然後喝杯茶慶祝自己完成壯舉。

哈克特與「紅蘿蔔」合影後，就在湖中將其放生。（網上圖片）

據當地媒體報道，「紅蘿蔔」已經超過20歲。這種鯉魚其實是1款歐洲鯉魚（Leather Carp）和錦鯉的雜交品種，是池塘中常見的觀賞魚，只是像「紅蘿蔔」這麼巨型的橙色鯉魚就不常見。

漁場發言人考勒（Jason Cowler）先祝賀哈克特捕到大魚，又表示「紅蘿蔔」目前健康狀況良好，牠是在大約15年前被投放到湖中供顧客捕撈的，「從那以後，牠它一直在成長」，而巨型如牠還不是漁場中最大的。從漁場網頁所述，湖中最大的魚重逾90磅（約40.8公斤）。雖然「紅蘿蔔」顏色鮮艷顯眼，但行蹤詭秘，不易被釣客發現，「她並不經常出現，非常難以捉摸」。

2019年，美國明尼蘇達州33歲男子富蓋特（Jason Fugate）釣到了1條重達33.1磅（約15公斤）的橙色「大口水牛魚」（Buffalo Fish），而「紅蘿蔔」的體重是牠的2倍。

（綜合）