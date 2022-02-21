親友為打卡做1個致命動作害死112條錦鯉　泰男瞓醒驚悉愛魚全死光

象徵「吉祥、富貴」的錦鯉身價不菲，飼養時亦須花大量心思及時間。泰國有網民日前崩潰發文，指飼養了逾5年的共112條錦鯉竟在一夜之間全部死光，而「兇手」竟是到其親戚！原來親戚到他家探訪期間，為了在錦鯉池旁拍「打卡照」，竟擅自將水池的氧氣閥關掉，拍完後卻忘了重新打開，至翌日他發現時已經太遲，形容事件令他「心痛得無法呼吸」。



泰國有網民發文，指飼養了逾5年的共112條錦鯉，因親戚拍照時關上氧氣閥後忘記重新打開，一夜之間全部錦鯉缺氧死亡。（fb「泰國網」圖片）

泰國傳媒報道，該名痛失愛魚的網民上周三（16日）發文講述傷心經歷。他表示花了5至6年時間，飼養了共112條錦鯉，一直非常花心機照顧，「從來沒養死過，也沒有生過病，我那麼悉心地照顧牠們」，沒料竟因1次意外，令112條生命於一夜之間全部死掉。

事主憶述，日前親戚到其家中作客，看到巨型的錦鯉池便想到要拍照留念。為了拍下完美的打卡照，親戚們暫時關上了水池的氧氣閥，但拍完後卻忘了重新打開。本來事主每晚也會查看一下魚池的情況才會進睡，惟事發當晚與親友聚會後太疲累就直接睡了，「沒有聽到水的聲音也沒有多想」，至他翌日發現異樣時，整池錦鯉已缺氧而死。

事主形容事件令他「心痛得無法呼吸」，坦言至今仍未釋懷。（fb「泰國網」圖片

他又稱女友是個非常細心的人，一般也會每天檢查魚池的情況，但事發當天連女友也完全沒察覺異常。他強調沒有怪罪女友的意思，不過女友事後也感到奇怪，「她也不知道那一天為什麼就沒有察覺到異常」，只好形容「一切實在是太過偶然了」。

事主直言至今仍未釋懷，「沒想到112條魚一夜之間全死了，我一條一條的把它們撈上來，天知道我有多想哭，我想不喜歡魚、不養魚的人可能是無法理解我的心情」、「心痛得無法呼吸，看到別人家的魚就想到我自己的魚」。

錦鯉缺氧全部死晒 大馬女免浪費魚屍煲湯 還稱「國王傳統食譜」

過往曾有馬來西亞1名女子指，家中女傭忘記關水喉，水中氧氣含量過低令錦鯉集體死亡，因錦鯉身價太貴，她不捨得丟，為免浪費決定將逾20條錦鯉煮成魚湯，還形容是「國王的傳統食譜」。

