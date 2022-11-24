女生坐藍的遺iPhone！追蹤定驚見突折返　原來遇好心司機+乘客

熱心的士司機不在少數！有女生在網上發文分享好人好事，指她日前在東涌坐藍的後發現遺失手機，馬上查看「Find My iPhone」發現位置愈行愈遠，但突然折返回她的位置，原來是好心司機和上的士的乘客發現其手機，主動回來歸還。有網民分享自己也同樣獲司機主動歸還電話，雖然對方未有要求酬勞，但他照樣給了對方200元，「好人好事唔係規定」，惟也有人提及，全港藍的數目不多，要找失物也容易得多。



網民日前乘坐藍的時遺留手機，未料司機主動返回歸還。（資料圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機分享區」發文，分享1則好人好事，她日前在東涌坐藍色的士，在下車時才發現漏留手機在車上，「落車隔咗一陣先發現」，她馬上用「Find My iPhone」（尋找）功能，發現手機位置和她愈離愈遠。不過，她發現的士突然回頭，原來是司機和車上乘客發現其手機，「好感謝好好心的士司機同埋好心嘅乘客返轉頭拎返部電話畀我」。

網民大讚司機好心，指行內好心司機不在少數，「但往往俾好多老鼠屎害死成個行業，呢度都有唔少，你見佢哋講嘢啲口吻，簡直係累街坊」。

有網民認為好的的士司機不在少數，「但住住畀好多老鼠屎害死成個行業」。（資料圖片）

有網民同樣遇到好司機，稱「上次我都係，之後個的士車完個客就返轉頭車返畀我」，雖然司機無開口，但他主動給了200元酬謝，「好人好事唔係規定」。有人笑言司機主動歸還給200元算合理，但有部份人「仲要無禮貌當人係賊…明明自己大頭蝦煩到人」，更問樓主有否酬謝司機。

另外，也有人認為藍的全港數量很少，就算司機不歸還，要找失物都不困難，「藍的得75架，失物應該容易搵好多」。

（facebook群組「的士乘客及司機分享區」）