的士司機去乘客座扶婆婆落車　後續舉動更貼心　網民：萬中無一

良心的士司機！有網民日前駕車時意外捕獲1位的士大哥暖心舉動，只見他接載1名婆婆時，不單下車去乘客位扶婆婆下車，以為已經夠好人了，司機更幫婆婆拿幾袋物品送入大廈內，之後才「衝返上車」離開。她發文表揚該司機暖舉，「希望香港可以多啲咁熱心嘅的士司機」。有網民大讚司機不怕抄牌都幫人幫到底，是「萬中無一」好司機，但也有人笑言，該婆婆可能是司機的家人。



的士司機扶婆婆落車之餘，還幫手將數袋物品送入大廈內，被網民發文大讚。（fb群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，稱她昨晚駕車停在路邊等人，見到有的士在前面停下，目擊「暖心二連擊」。的士司機下車後，特意行去乘客後座外，「見佢行去乘客位扶咗位婆婆落車，以為完啦，司機大哥仲拎住幾袋嘢送埋婆婆入大廈比（畀）返袋佢，先衝返上車」。

樓主特意發帖，覺得這位司機值得一讚，「希望香港可以有多啲咁熱心嘅司機」、「其實DC係有好人」。

網民大讚該的士司機萬中無人。（《降魔的》劇照）

有網民大讚司機大哥「萬中無一」，這樣停車不怕被人抄牌，「每個行業都有好人與衰人」、「人間極品，世間難求嘅一位絕世的士佬！就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣永遠發光發亮」、「有七成司機都是正常的人，但有三成都是X街」。

不過，部分網民笑言如此好服務，「同屋企人食完飯送返屋企咋」，甚至覺得該婆婆可能是司機的母親或外母。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）