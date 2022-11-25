男教師與人妻森林野戰　遭強力膠黏住再割喉　慘死曝屍真相極心寒

印度近日發生1宗可怕的「連體雙屍」命案，1對男女被發現曝屍荒野，屍體不但全身赤裸，嚴重撕裂的私處更被兇手以強力萬能膠黏着，緊緊相連。警方調查後發現2名死者有婚外情，在森林偷情「野戰」時被殺害，而兇手竟是寺廟的密宗，其手段之冷血兇殘，令人不寒而慄！



印度巴德維古達寺廟的55歲密宗巴拉什．庫馬爾承認有預謀地殺害30歲已婚男教師米拿和28歲已婚婦人坎瓦爾。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於本月（11月）18日，印度拉賈斯坦邦戈貢達區（Gogunda）警方在Kelabawdi森林發現1對死狀詭異、呈交合姿態的裸屍。死者分別是30歲男教師米拿（Rahul Meena）和28歲婦人坎瓦爾（Sonu Kanwar），他們皆已婚並各有伴侶，但卻在森林中以性交姿態被殺，身上除了有致命刀傷，更被人淋上萬能膠，而私處亦出現明顯撕裂傷。

警方翻查兇案現場附近的閉路電視，認為曾在商店購買50枝萬能膠的55歲密宗——巴拉什．庫馬爾（Bhalesh Kumar）有巨大作案嫌疑，於是將其緝捕歸案，而巴拉什最終承認罪行。警方指巴拉什在巴德維古達（Bhadvi Guda）的寺廟中住了7、8年，平日會為居民製作護身符，而男死者米拿及女死者坎瓦爾曾各自陪伴家人前往寺廟，並因此認識，從而發展婚外情及發生性關係，而作為寺廟密宗的巴拉什是知情人。早前米拿的妻子因此事與丈夫爭執，事後向密宗巴拉什求助，巴拉什於是將2人的不正當關係告知了她，並因此觸怒了米拿和坎瓦爾。

巴拉什供稱當米拿得知自己將他與坎瓦爾的私情告訴了他妻子後，便聯同坎瓦爾對自己施壓，又威脅說會以誣陷誹謗罪提告。巴拉什擔心會失去信徒及多年聲譽，憤恨之下動了殺機。他先到商店購買50枝萬能膠並將它們倒在1個瓶子中，然後帶着瓶子及利刃，於11月15日晚上邀請米拿及坎瓦爾到森林的隱蔽處，其後借故離開，實則潛伏一旁等候時機。

當米拿與坎瓦爾交歡時，巴拉什拿出萬能膠澆在2人身上，米拿與坎瓦爾受驚即欲分開，然而掙扎間導致多處皮膚與私處嚴重撕裂，米拿的下體更幾乎與身體完全分離。巴拿什此時抽出利刃將米拿割喉，並刺死坎瓦爾，事後裝作若無其事地逃離兇案現場。直至警方於3日後發現屍體，事件才被揭發。

警長維卡斯．庫馬爾（Vikas Kumar）交代案情時指，巴拉什處心積慮地在米拿與坎瓦爾性交時將其殺死，又用萬能膠令他們保持交歡姿勢，目的是要讓人們發現屍體時知道他們的私情，然後產生反感，從而避免對巴拉什審查。目前巴拉什已被拘留，不過調查期間，警方發現巴拉什與坎瓦爾的電話交談記錄，且顯得過從甚密，將考慮以多角戀的角度調查此案。

（綜合）