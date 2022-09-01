偷情奪命？23歲裸女墮樓片瘋傳　人夫被正宮捉姦？　現場情況是…

偷情捉姦幾乎釀成命案？Twitter近日瘋傳影片，指俄羅斯發生「捉姦險奪命」事件，1名23歲全裸女子深夜從4樓墮地，當場重傷昏迷，幸送院急救後保住性命。事後傳出受傷女子是與人夫偷情，其間被身為妻子的「正宮」捉姦才會墮樓，引來網民熱議。不過，當地媒體跟進後發現，女子被「捉姦」墮樓的信息不實，並透露更多細節。



Twitter近日瘋傳裸女墮樓影片，網民猜想發生「捉姦險奪命」事件，但俄羅斯傳媒調查後指並信息不實，現場沒有發生捉姦場面。（影片截圖）

從網上流傳的5秒影片見到，事發時正值深夜時分，突然有全裸女子從大廈4樓墮下，以面朝地姿勢落地，發出「嘭」聲巨響。女子當場失去意識，一動不動。

Twitter近日瘋傳裸女墮樓影片，網民猜想發生「捉姦險奪命」事件，但俄羅斯傳媒調查後指並信息不實，當時並無訪客。（影片截圖）

綜合俄羅斯媒體報道，事件於8月26日晚間至8月27日凌晨，事發地點位於阿穆爾州首府布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk），當時該大廈4樓傳出激烈爭吵聲，隨後女子全身赤裸坐在窗邊，並從窗戶墮下。女子被送院搶救，治理後沒有生命危險。

事件引來當地網民熱論，不少人推測女子是與人夫偷情纏綿時，被「正宮」捉姦在床，被迫全裸跳樓逃走，導致事件。

俄羅斯媒體ACH24追查發現，女子並非因被「捉姦」而墮樓。（ACH24）

不過，俄羅斯媒體ACH24追查發現，女子因「捉姦」墮樓信息不實。報道表示，女子當時確實於男子一同在房間裏，但事發前不久男子走到外面並打開了手機拍攝鏡頭，然後女子就倒臥在大廈附近行人路上，而當時並沒有訪客來訪，故並無所謂捉姦情節，而警方仍在調查案件起因。