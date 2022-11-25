20歲女懷孕被迫簽6婚前協議　暴怒墮胎「嬰屍送夫家」下場極心酸

未婚懷孕就要被壓迫？內地河北唐山一名20歲女子未婚懷孕，與男友談到婚嫁，詎料男方竟迫她簽「婚前協議書」，列出6項「不平等條約」，包括要自願歸還9.5萬人民幣（約10萬港元）禮金、房產與女方無關，以及暫時不領結婚證等。苛刻條文令女子「氣炸」，跑到醫院墮胎人工流產，並把胎兒裝箱送到男方家中，而男友父親收到「孫子」遺體，瞬間崩潰大哭失控，恐怖情節引起網民關注。



王女相當憤怒，於是決定進行「血的報復」，跑到醫院進行人工流產手術墮胎，更把嬰兒遺體裝在箱內送給男方，更在男方家亂砸一通。（影片截圖）

綜合內地媒體圾道，這名20歲王姓女子，與22歲常姓男友交往期間未婚懷孕，於是雙方論及婚嫁，詎料男方疑似以為「吃定王女」，竟擬訂了極之苛刻的「婚前協議書」逼王女簽署。

「婚前協議書」有6項規定，重點內容大致如下：

1）男方依農村習俗給女方彩禮9.5萬人民幣，但女方須自願放棄收取這9.5萬人民幣彩禮，並把9.5萬人民幣歸還男方，男方會把這些錢用在2人共同生活。

2）2人先舉辦婚禮，但暫時不領取結婚證，何時領證待婚禮後協商決定。

3）位於唐山市的房產是男方婚前個人房產，與女方無關。

4）2人如果離婚，上述房產女方無權分割；如果2人婚姻關係持續期間男方過世，房產由男方父母繼承，與女方無關。

5）2人婚前和婚後各自財產及債務，歸各自所有。

6）協議經2人簽署後生效，2人各執一份，具有同等法律效力。



面對6項「不平等條約」，王女相當憤怒，於是決定進行「血的報復」，跑到醫院進行人工流產手術墮胎，更把嬰兒遺體裝在箱內送給男方，更在男方家亂砸一通，最終要警察到場處理。而男方父親收到「孫子」遺體崩潰大哭失控，在家門口倒地滾來滾去。

事件引來網民熱議，大部份都批評男方做法離譜，「看起來好像不是很公平的協議」、「男方家庭也太令人無語了」、「我總感覺（男方）只要孩子不要老婆」、「這種結了婚也不會幸福，當斷則斷」、「奇葩見了就多了」。也有網民認為王女報復行為過火，「很恐怖」、「孩子是無辜的」。