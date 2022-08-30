爽！新娘突索$6萬「上車禮」　新郎含淚眾籌唔夠數　結局大快人心

【婚禮／婚鬧／上車禮】結婚是一生人一次大事，理應事前已商討好禮金等細節，惟內地近日瘋傳1段河南婚禮影片，新娘竟臨時要求加碼索取6萬元（人民幣，下同，約6.9萬港元）上車費，否則不會上禮車，更直接發脾氣，讓新郎焦急飆淚，當場眾籌後仍只得2萬元（約2.3萬港元），遠未夠數。其後長輩幫忙斡旋，新娘終勉為其難跟新郎向禮車走，卻甩開對方的手發泄；新郎最終「爆發」，怒摔手上的花球後離去，婚事恐告吹。事件引來網民熱議，直呼「大快人心」，不過亦有人懷疑片段是擺拍。



河南新娘竟臨時要求加碼索取6萬人民幣上車費，新郎眾籌後不夠數，最終情緒「爆發」，把手上的禮花丟走並離去。（影片截圖）

綜合內地媒體，婚禮當天新郎與親友高高興興去迎接新娘，詎料新娘上禮車前臨時加碼，向新郎索取6萬元上車費，更表示沒有拿到上車禮絕對不會上車，「今天沒有6萬塊錢的上車禮，就別想接我走」。新郎一聽嚇得不知所措，「之前也沒說還有上車禮這回事啊！我沒有準備怎麼辦？」

新郎於是向身邊親友「眾籌」，卻只籌得2萬元，與新娘要求的金額仍有一段距離，加上新娘發脾氣拒絕上車，令新郎當場焦急飆淚。

見場面膠着，1名新郎長輩出面勸新娘「高抬貴手」，終令她勉為其難上禮車。（影片截圖）

見場面膠着，1名新郎長輩出面勸新娘「高抬貴手」，「快點上車吧，有2萬塊錢就不少了，你要6萬塊錢那是不可能的。人家家裏的錢都花在你身上了，娶個媳婦多不容易啊。別耽誤事，現在給不給這錢以後都是你的，趕緊上車」。

新娘隨後勉為其難跟新郎向禮車走，惟走到車前新娘又「嚟料」，甩開新郎的手拒絕上車。這時新郎終被徹底激怒，把手中禮花丟向遠處並離去，留下站在禮車前的新娘，婚禮亦以尷尬場面落幕。

新郎爆發逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，直呼新郎做法「大快人心」，批評新娘過分，「我也是女人，就特別不理解，事前說好不行嗎？非得打個措手不及，就那麼肯定新郎家為了面子一定會給？就算給了，以後在婆家，你是個啥，是人還是物件？非要把自己搞得很低賤」、「叫她退還所有的花銷和彩禮」、「小矯情一下顯得女孩子矜持，不過不是為了要錢，而是要男方的誠意和態度，非得把男方逼到牆角就不好了」。也有網民感嘆「這就是現實，沒錢寸步難行」。

不過亦有網民質疑事件真偽，指劇情「太狗血」，且農村結婚場面通常很熱鬧，有很多人圍觀，認為新娘新郎都只是擺拍演戲。