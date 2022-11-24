西貢友違泊被抄牌　「買塊百潔布$320」　拍照公審店員不提醒惹議

不少駕車人士最怕搵位泊車，有時想下車買少許東西都未必容易。有西貢居民網上發文，指日前將車停泊路邊時，並入店舖購物，結果回到車上發現已被抄牌，無奈得把站在門外的店員拍下來公審，怒罵「入去幫襯佢都唔講聲抄牌」，直言「買塊百潔布$320」。但帖文一出反被網民怒批無理取鬧，「人哋睇鋪定幫你睇車？」。



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該網民日前在facebook群組「西貢日報-西貢街坊（自由）討論區」發帖，上載一張於上周六（19日）早上11時許發出的「牛肉乾」，稱自己在宜春街停泊車輛，並走進一間五金店買百潔布，結果買完回來就發現座駕已被抄牌，因而怒批五金舖店員：「自私鬼，入去幫襯佢都唔講聲抄牌，買塊百潔布$320，完全不是西貢人的精神」。

帖文其後被截圖並轉發至其他FB群組，有網民批評樓主無理，「又嚟呢啲極度怨氣賴人Post」、「香港人特色：錯永遠係人地」、「喺西貢預咗啦，賴人做乜，我每次落去食野都預咗$320」；亦有人認為店員非常無辜，「鬼知部車係佢咩！又冇放張相喺車頭」、「人哋無義務幫你睇車/提你，如果佢提你只係出於好心，佢有提你嘅話，你又會識得感恩嗎？」。