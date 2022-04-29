大埔熱心街坊幫入錶避過抄牌　留紙條一句話勁窩心　車主感激尋人

香港地泊位問題經常令車主相當苦惱，泊到咪錶位都要緊記按時「入錶」。有網民發帖分享，在大埔區泊車時有人留下紙條，稱已替他「入錶」，可停泊多15分鐘，讓他成功避開抄牌，一句「下次別掉以輕心」更讓人感暖心，網民都大讚好人好事。



有網民發帖分享，在大埔區泊車時有人留下紙條，稱已替他「入錶」，可停泊多15分鐘，讓他成功避開抄牌。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

該車主昨日（28日）在facebook群組「大埔 TAI PO」分享照片，只見有熱心人在其車留下紙條，「剛抄牌，替你入了15分鍾，下次別掉而（以）輕心了」，更記錄入錶時間為早上8時30分，他在帖文中表示感激，並問道「有人認頭？」，希望能跟好心人相認。

帖文一出即獲過千人「讚好」，網民直言大埔人果然很有愛，「人間有情」，着樓主「下次用返$2幫人」，亦有人表示看紙條字跡估計是由女生寫，笑言可能是愛情故事的開始。

不過有網民就不認同熱心人的做法，「係好心，但不能鼓吹，若果個個人行過都幫人入錶，咁仲有得等位泊？」、「話好人好事個啲，一定唔係車主」，又揶揄「等緊佢個位嘅車主真係會真心祝福你」。但有人就解釋，樓主可能只是遲了幾分鐘回來取車，好心人見狀才幫忙入多15分鐘，讓他時間鬆動一點，不被抄牌，相信對其他車不算太大影響，「樓主返得來都會開車走啦」。

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