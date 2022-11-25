真話！新郎敬酒前講初吻　稱要誠實突爆新娘大鑊　網民：要離婚了

婚禮祝酒辭變大爆秘密？抖音（TikTok）近日熱傳短片，英國1名新郎在婚禮現場朗讀精心準備的祝酒辭時，竟突然大爆老婆單身時的秘密，對一眾賓客「狂派花生」，而新娘聽到往事即尷尬掩面，令網民都忍不住嘲笑新郎是「人才」，「結個婚都可以順便把婚給離了」、「是想在婚禮上直接離婚吧？」。



新郎伊恩．楊在婚禮上朗讀祝酒辭，竟突然大爆老婆凱特單身時的秘密，（「Knoxland Films」TikTok影片截圖）

來自格拉斯哥（Glasgow）的新郎伊恩．楊（Ian Young）在婚禮上朗讀祝酒辭，打算給新婚妻子凱特（Katie）驚喜，詎料接下來的事態發展直接令他爆紅。從抖音影片可見，伊恩在賓客面前公開感謝凱特，又表示「我確實覺得凱特和我今天需要對你們所有人更誠實一點」，這時凱特以迷惘的神情看向伊恩。然後伊恩就開始說起2人在板球俱樂部初相識，第1次見面時就在酒吧門外親吻了，這時在場的賓客即爆發出巨大笑聲，而凱特就略顯靦腆地輕輕扭動身軀。

接下來，伊恩又表示當時他只顧點頭，聊天話題全靠熱情的凱特延續，更大爆凱特曾埋怨他沒有主動問她要電話號碼，「雖然她今天會否認，但她對我說，『你為什麼不拿我的電話號碼，我們可以改天見面。』」這時凱特即尷尬地大聲插話說「我發誓我沒有」。然而伊恩未有就此停下，而是解釋自己當時太「紳士」，只打算去買幾杯酒給凱特，「我買了酒返回外面，結果見到她正在和另1名男人接吻，我意識到原來這對凱特來說是相當普遍的事情」。

整個大廳傳出震耳欲聾的笑聲，而新娘凱特只能尷尬地掩面。最後伊恩又補充說「直到現在也很怕去酒吧，讓凱特無人看管」，然後又開玩笑說「這場婚姻可能今晚就要結束了」。

沒想到整個過程被婚禮攝影師拍下並上傳到抖音上，影片於20日上傳，至今已吸引超過180萬人次瀏覽，不少網民都覺得新郎未有尊重新娘，「令新娘難堪，太野蠻了吧」、「在婚禮上令老婆丟臉真的是好事嗎？」、「噢女孩，也許你該選擇當日親吻的另1個男人」、「你是打算今晚睡沙發嗎？」。不過也有人認為新郎肯定了解妻子的底線，知道她不會生氣才會這樣做，「我喜歡，看起來很甜蜜」、「大家有點幽默感好嗎？這真的太好笑了」。