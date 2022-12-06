八達通夥本地展能藝術家　製手機八達通卡面　助顯才華促社會共融

八達通近年積極發展流動支付，早前更首度為手機八達通推出全新設計，讓八達通 App 客戶可隨時隨地更換手機八達通的卡面，首批共有5個系列共14款卡面可供選擇。其中「八達通 25 週年系列」更是八達通夥拍本地非牟利慈善團體香港展能藝術會屬下社企「藝全人」，由展能藝術家創作。



八達通營業及市務總監李玉兒表示，「八達通一向銳意創新，持續為客戶帶來驚喜，亦致力通過我們的服務連繫不同社群。今次推出八達通在iPhone 及Apple Watch 的更換卡面服務是一個很好的契機，促成與藝全人合作，讓大眾有機會認識及欣賞本地展能藝術，體現八達通以不同方式建立共融社會。」



八達通營業及市務總監李玉兒表示：「今次推出八達通在iPhone 及Apple Watch 的更換卡面服務是一個很好的契機，促成與藝全人合作，讓大眾有機會認識及欣賞本地展能藝術，體現八達通以不同方式建立共融社會。」（八達通提供）

展能藝術家設計卡面 促進社會共融

為慶祝公司成立25週年，八達通特別夥拍本地非牟利慈善團體香港展能藝術會屬下社企「藝全人」，邀請12位本地展能藝術家設計「八達通25週年系列」手機八達通個人化卡面，藉以向大眾推廣展能藝術家的創意及獨特才華，促進社會共融，為誌慶賦予多一重意義。系列首張卡面名為「好易生活」，由展能藝術家唐詠然（Apple Tong）設計。

「八達通 25 週年系列」首張卡面由本地展能藝術家唐詠然創作，以色彩繽紛的絲帶及圖像展現多個八達通的里程碑穿梭「infinity （無限）」的符號，代表八達通25年來為社會作出貢獻及往後無限的可能。（八達通網頁）

卡面展示八達通發展歷程 象徵往後無窮可能

唐詠然自幼患上先天性聽障，但無阻她對藝術的追求，擅長繪畫、插畫、卡通漫畫的她，以多元而感性的創作作為與外溝通獨特渠道。今次她以色彩繽紛的絲帶及圖像展現多個八達通的里程碑穿梭「infinity （無限）」的符號，代表八達通25年來為社會作出貢獻及往後無限的可能。

「八達通 25 週年系列」首張卡面由本地展能藝術家唐詠然（Apple Tong）設計。（八達通提供）

她分享今次的創作意念時表示，八達通一直陪伴很多香港人成長，由一開始只用作乘坐交通工具到現在深入應用於生活各個層面，「對我來説，八達通是生活不可或缺的一部分、與時並進的，因此在設計中我以多種顏色繪出八達通的重要里程碑，穿梭於無限的符號之中，展示八達通的發展歷程及象徵其往後無窮的可能。」

「藝全人」主席林衛邦表示，很高興八達通給予展能藝術家發揮所長的機會。（八達通提供）

藝全人主席：很高興八達通給予展能藝術家發揮所長機會

香港展能藝術會屬下社會企業「藝全人」，致力推動香港展能藝術長遠發展及爭取展能藝術家與各界人士合作，讓他們的藝術才華得到發揮，更鼓勵展能藝術家以才華貢獻社會，為社會注入更多正能量，達致社會共融，藝術共享。

談及是次與八達通合作，「藝全人」主席林衛邦表示，很高興八達通給予展能藝術家發揮所長的機會。他續稱，是次25週年紀念卡面設計，集合了多位不同專業的展能藝術家，以多種風格及媒介創作出卡面作品，通過嶄新的平台讓公眾人士認識和欣賞他們的才華，能有助展能藝術家的專業發展，促進藝術共融。

有興趣領取「八達通 25 週年系列」卡面的八達通銀包客戶，可於即日起至 2023年1月31日，在八達通卡面商店中免費領取，並參考以下方法更換手機八達通卡面，更多卡面將陸續推出，記得密切留意八達通最新消息，齊齊支持展能藝術家！

手機八達通卡面更換方法步驟▼▼▼