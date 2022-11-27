女生打報案熱線催外賣：奶茶送到了嗎？　警秒懂即行動揭驚心內情

點奶茶都可能是求救暗號？內地警方深夜接到一通奇怪電話，一把女聲陰沉問道「我點了奶茶送到你嗎？」接聽警員起疑詢問細節，電話隨即傳來一陣嘶吼聲，警方因而意識到對方有危險。原來女子正和丈夫發生激烈爭吵，情急下撥打110假裝點奶茶報案，最終女子由警員護送下安全離開。



內地警方深夜接到一通奇怪電話，一把女聲陰沉問道「我點了奶茶送到你嗎？」，並傳來一陣嘶吼聲，警方因而意識到對方有危險展開營救。（《VOICE》劇照）

根據《九派新聞》報道，湖北十堰110指揮中心於19日深夜接到一通電話，話筒傳來一把女聲問「我點了奶茶送到了嗎？」，接聽的警員感到奇怪，「你點了奶茶？我們這是110。你有什麼事？」，對方則回應「我知道呀」並支支吾吾，其後電話裏還傳來一陣嘶吼聲。警員立刻洞悉情況，並問「妳是不是受到傷害了」，女子則微聲地「嗯」了一下，表示自己受到威脅。

女子與丈夫感情破裂，在家中發生激烈爭吵，並受到丈夫恐嚇，她急中生智就撥打110假裝訂奶茶報案。（《VOICE》劇照）

原來女子與丈夫感情破裂，在家中發生激烈爭吵，並受到丈夫恐嚇，她急中生智就撥打110假裝訂奶茶報案，最後警方到場後，女子在保護下順利脫困。

帖文引來網上熱議，有網民大讚女子十分機智，「這辦法很厲害啊」、「跟《火速救援最前線》裏一樣的劇情」、「我都起雞皮疙瘩了」；但有人就質疑丈夫為何沒起疑，「她這樣的方式報警，她老公就不懷疑了嗎，正在吵架，還有什麼心思點奶茶呢？」；亦有網民認為「叫外賣」是拖延政策，讓對方稍為冷靜一下，「主要是直接當面報警會激怒對方，說是催外賣還可以轉移話題，暫停爭吵讓對方冷靜一點，面對氣頭上的瘋子本來做什麼都很危險」。