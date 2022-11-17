女生1招擊退詐騙電話　魔性笑聲愈聽愈心寒　騙徒：嚇死我了

騙子最怕遇到比他更瘋的人！內地一名女生分享自己反擊詐騙電話的經歷，她接到陌生來電，要求她前往公安局處理文件，她洞悉是詐騙電話後即一秒變聲，突然來一串令人極心寒的魔性笑聲，騙徒都被嚇得吞吐說一句「嚇死我了」。



內地一名女生分享自己反擊詐騙電話的經歷，她接到陌生來電，要求她前往公安局處理文件，她洞悉是詐騙電話後即一秒變聲，以魔性笑聲擊退騙徒。（影片截圖）

四川一名網紅聲優近日分享一段影片，顯示她接到一通陌生來電，國家反詐騙應用程式即發來系統提示，騙徒自稱是成都公安局人員，着她帶同身份證到公安局核實資料，並補充沉陽出入境管理局發送了緊急公文，有關入境紀錄有奇怪之處。

此時，網紅開始入戲，並扮演一個瘋癲女人冷笑一聲，「哼！所以你都知道了？」，然後瘋狂高8度式喪笑，騙徒感奇怪問「張小姐你說什麼」。網紅繼續說「他說過他只愛我一人的，呵哈哈哈哈，但他食言了，犯錯的人會收到懲罰啊！哈哈哈哈！我只是輕輕的……我也未有想到……你說呢？」話未說完，對方都害怕起來，「你這X精神不好？嚇死我了」，最終成功擊退騙徒。

網紅面對詐騙電話，決定扮演一個瘋癲女人，結果擊退騙徒。（《來自星星的你》劇照）

網民聽完錄音都表示被魔性笑聲激起雞皮疙瘩，笑言「果然聲優都是怪物，好厲害啊」、「好嚇人但幹得漂亮」，又表示「求騙子的心理陰影」，亦有人懷疑網紅只是自騙自導自演，但學起來也不錯，「如何練這一身本領，我真的好喜歡」。