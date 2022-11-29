女生向閨密炫耀性事　崩潰揭男友被她約開房　網民：口碑行銷成功

一次過被閨密與另一半同時背叛，一定會非常心痛！1名台女早前網上發文，指與相識10年以上的好姊妹分享自己和男友的閨房私密事，更大讚對方性能力，更曾帶男友出席朋友聚會。但樓主後來卻聽聞男友與該名閨密背着她去開房間，讓她驚訝不已，「我不知道該怪男友還是認識十年的閨密」，求教網民應否當面說清楚。



台女與相識10年以上的好姊妹分享自己和男友的閨房私密事，又大讚對方性能力，沒料到竟被閨密背叛。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照）

該名台女在Dcard討論區發文，表示與閨密是在高中時期認識，這段友情已達10年以上，直至早前她結識新男友，便帶同男友一起到朋友聚會。台女形容男友「高高帥帥也很幽默，女生基本上都會喜歡的那一種」，而一眾閨密亦對2人的關係非常好奇，樓主便鉅細靡遺地大方分享閨房性事，大讚男方「是我交往過最厲害的」。

然而，樓主其後從其他友人口中得知閨密與她男友，竟單獨去開房，讓她大感背叛，並慨嘆「該為了男友斬斷聯繫多年的感情，還是閨密男友都一起斷一斷」，又後悔當初介紹男友給閨密認識。

台女聽聞閨密竟與其男友私下開房間，讓她感到被背叛。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照）

樓主在文中指自己還沒與男友或閨密對質，求教網民該如何是好。不少網民看後反斥樓主不尊重另一半，又笑言她一直曲線宣傳男友，「分享性事的動機是什麼⋯」、「誰會跟朋友侃侃而談跟男友的性事」、「口碑行銷成功」。不過，許多網民則建議樓主先確認男友是否出軌，假如屬實，則直接「放生」閨密和男友，「我是確定有證據才會信的人，朋友說的不一定是真的」、「那妳可以兩個都不要啊，就跟他們談判然後一次斷開啊」、「建議是都斷開啦，男的不行女的也爛」。