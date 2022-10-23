綠帽！人妻帶男網友回家過夜　牙醫老公忍辱原諒　姦夫扮閨密傳情

第一次可以忍，然後就有第二次？台灣1名牙醫和妻子婚後育有2名孩子，他經常要出外工作，當家庭主婦的妻子卻用社交軟件認識男網友，邀請對方回家吃飯及過夜，牙醫知情後氣瘋，但因為孩子年幼，他強吞怒火要求2人斷絕來往便作罷。牙醫其後誤打誤撞發現男網友居然修改了IG帳號，扮成妻子其中1名閨密去暗中交往，看見2人甜蜜訊息，覺得自己再戴綠帽，崩潰提告索償。

雖然妻子和情夫均聲稱沒有發生性關係，但法官認為就算沒性交亦不等同於無婚外情，而趁丈夫不在家找男網友回家過夜並不合理，故判定2人確有婚外情。



丈夫指控妻子帶男網友回家過夜及發生關係，但妻子反駁指2人未有性交。（示意圖／Getty Images）

案情指，原告胡男和被告邱女婚後住在新竹，當牙醫的他要到屏東工作，妻子當家庭主婦在家照顧2名孩子。去年12月，胡男表示他要到南部工作，結果妻子用交友軟件認識1名蕭姓男網友，邀請他到家裏用餐，3天後直接邀請對方過夜及發生關係。

胡男後來揭發事件，但因為孩子年紀還小，他想盡力維繫家庭，忍辱原諒妻子，只要求2人斷絕關係，別再來往，妻子答應並請求他原諒。

胡男後來再發現妻子和其中1名閨密的對話有異，原來蕭男將自己IG帳號名改到和妻子1名閨密帳號名幾乎一樣，只改了1個英文字母的大細諧，並將頭像換成妻子閨密的樣子，「扮作妻子的閨密」，然後瞞住他便繼續交往。2人還互傳甜蜜訊息，提及「我知道你愛我、我也知道我愛你」，蕭男羞問妻子是否懷疑「妳對我的感覺」，妻子甜答沒有。

胡男沒料到會第二度被背叛，崩潰提告指蕭男趁他不在家時上門過夜，還和其妻發生關係，向2人索賠100萬台幣（約24萬港元）。

因為2名小孩年幼，想盡力維繫家庭，人夫原諒了妻子，但要求她和男網友斷絕關係。（示意圖／Getty Images）

蕭男作供直認偽裝成邱女閨密，但辯稱會去對方的家只為吃飯，和對方2名孩子玩耍及住了一晚，翌日一起送小孩上學就離開，沒做越軌之事。邱女坦言對蕭男有好感，但2人沒有越過界線、沒有具體行動，對方過夜時睡在客房，當晚她和孩子一起睡。人妻反指丈夫說過會原諒她，故不該提告索賠。

法官認為侵害配偶權並非只限於發生性關係，邱女趁丈夫不在家就把男網友帶回家、蕭男明知對方是人妻又有小孩，還要和對方談戀愛，即使當晚無性交，但同宿一晚又關係曖昧。這些舉動已超過常人能容忍的社交關係，認定2人有婚外情，明顯侵害了胡男配偶權，判各自賠償8萬元台幣（約2萬港元），但全案仍可上訴。

（綜合）