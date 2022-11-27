上流寄生族？男子潛別人家偷住9個月　頂樓煮飯睡覺屋主毫不知情

《上流寄生族》的劇情真實發生？內地1名男子偷偷潛入別人家中，秘密生活了9個月，白天待在頂樓休息，晚上出動偷錢偷食物，最終被屋主偶然發現並報警，被捕受審後判監禁2年9個月，並處罰款8,000元。案件引起內地網民嘩然，不少人都表示這是電影的真實版，亦有網民不禁毛管戙起來，「這是幽靈吧，細思極恐」。



內地一名男子偷偷潛入別人家中，秘密生活了9個月，白天待在頂樓休息，晚上出動偷錢偷食物，最終被屋主偶然發現並報警拘捕。（《上流寄生族》劇照）

根據內地媒體報道，四川萬源市法院近日審理1宗令人匪夷所思的案件，據悉，當地1名以偷盜維生的男子，踩點時發現一座4層高的自建房屋，第1、2層是戶主一家主要生活區，3樓為親戚朋友客房，而頂樓第4層則長期閒置，遂偷偷潛入並在頂樓住了下來。

涉事男子白天睡覺，晚上偷進樓下房間，翻開屋主的衣服、櫃子及雪櫃等偷竊。為了方便生活，他甚至在房間配備了電飯煲、菜板和菜刀，一住就住了9個月，屋主偶然間發現才報警處理。最終，男子被判犯盜竊罪、非法侵入住宅罪，法庭決定執行有期徒刑2年9個月，並處罰金8,000元。

內地一名男子偷偷潛入別人家中，秘密生活了9個月，白天待在頂樓休息，晚上出動偷錢偷食物，最終被屋主偶然發現並報警拘捕。（《上流寄生族》劇照）

網民直言根本是《上流寄生族》中國版，「這個和情節好像，專門找空房子住」、屋主一家9個月來竟毫不知情，「家裏少了食物東西被動過都不知道呀」、「他們家人不上樓麼，聽不到聲音麼，真絕了」、「最可怕的是，一到二樓還住着一家人」、「房子建這麼高，自己都懶得上去，讓別人盯上了吧！」；有網民則認為罰則過輕，「8,000元都不夠房租啊」、「判了2年，又有地方住了」。