英男失蹤近10年　工人裝修廢棄酒吧　打開地下室冰櫃驚揭已成凍屍

英國倫敦一名男子離奇失蹤近10年，去年一名建築工人裝修一間廢棄酒吧時，意外於地下室的冰櫃發現其屍體，惟死因不明。警方近日公布案件，希望認識死者的人能夠提供任何線索以助查案。
男子比格（Roy Bigg）於2012年2月在倫敦失蹤，當時年齡為67歲，近10年來一直杳無音訊。去年10月一名建築工人裝修1間位於森林門（Forest Gate）的廢棄酒吧時，意外於地下室的冰櫃發現一具屍體。當地警方透過牙科診症紀錄證實死者為比格，相信屍體被存放在冰櫃裏多年，惟驗屍後未能確定死因。
警方近日公布案件，透露比格的出生日期為1944年9月8日，又公開照片，希望認識比格的人能與警方聯繫，「不管你已認識他很久，還是只是短暫認識，任何信息都可能對我們的調查具有意義」。
比格83歲的堂兄布斯菲爾德（Frank Bousfield）表示，得知死訊後十分震驚，希望警方能夠查明真相。他指出，比格是家中獨生子，非常愛惜母親，在母親患上末期癌症時一直加以照顧，直至比格25歲時母親離世。
（每日郵報）
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