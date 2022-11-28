無人性！港人網購活狗　東莞集運倉員工聞怪聲揭事件　最終咁處理

任何動物的生命都值得尊重！本港網購集運平台「BuyUp」於網上發文批評令人髮指的行為，指出日前有人網購了1隻小狗，賣家將活生生的小狗入箱，買家再企圖集運到港，幸「BuyUp」位於東莞倉庫的員工發現紙箱有異，內有動靜，始揭發事件。



本港網購集運平台「BuyUp」於網上發文批評令人髮指的行為，指出日前有人網購了1隻小狗，賣家將活生生的小狗入箱，買家再企圖集運到港。（fb專頁「BuyUp」圖片）

「BuyUp」於上周一（11月21日）在fb專頁發文貼出3張照片，可見到灰色的紙箱貼上「鮮活產品」標示，並印上是從天貓小店購買。打開紙箱後，所謂的「鮮活產品」原來是1隻白色小狗，牠被賣家用膠籃載着，困在狹小黑暗空間，十分可憐。此外，紙箱標示印有寄運時間為11月18日，而平台發文時間相隔了4天，估計小狗被發現時已餓了4天。

平台指出，當時東莞的同事處理貨品入倉時，聽到紙箱內有怪聲，立即打開並發現小狗，形容「抱出來震震地，不過好快熟咗」，批評「邊條友仔玩咁大」、「仲要鮮活產品」。

平台表示，「無預小狗晚餐，同事要即刻出去買狗糧，唔拒收啦先暫養，小狗好可愛」，目前已有舊同事領養了小狗及已安頓好，該舊同事本身有養狗，有經驗及愛心，是比較合適的人選，並說已封鎖該名網購者帳戶。平台又說，不少貨品經初步抽查後再會用X光機檢查，呼籲網購者勿將活體動植物或生鮮食品集運到香港。

網民留言直斥網購者無人性，又大讚集運平台員工善心，「好黐線」、「好嬲，啲人無人性，有生命㗎」、「集運小狗？幸好狗狗大難不死找到好主人！」、「祝小朋友有幸福汪生，多謝救佢一命」、「好彩無焗死，狗狗福大命大」、「係咪傻㗎，好彩狗仔冇咩事仲好精靈咁」、「好人一生平安」、「好在你哋無拒收，彈返轉頭呢段時間狗狗一定出事」。