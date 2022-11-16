倫常悲劇│女兒網購欠債百萬　父還債到崩潰一刀捅死　1原因獲輕判

內地上海發生網購導致的倫常悲劇。30歲女兒沉迷網購，不斷用信用卡透支消費，短短3年欠下百萬人民幣（約110萬港元）債務，父親要拿出自己積蓄及借錢還債，為此也欠下50萬人民幣（約55萬港元），最終父親不堪重負，在一次爭吵中用生果刀殺死女兒。父親事後因故意殺人罪受審，法院認為，父親犯案後自首，對自己行為有悔意，因此從輕處罰，判有期徒刑15年、褫奪公權4年。



30歲女兒沉迷網購欠下百萬人民幣債務，父親不堪重負，在一次爭吵中用生果刀殺死女兒。（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體報道，30歲劉姓女子每月收入只有3000多人民幣（約3300港元），2019年起卻沉迷網購，多用信用卡透支消費，到還款時才發現入不敷支，父親遂拿出自己的積蓄及向親朋借錢幫女兒還款，為此亦欠下50萬人民幣債務。

惟劉女未有收斂繼續透支消費，利疊利下債務越滾越大超過百萬人民幣，同時父親也被催款電話困擾，不堪重壓，原本感情好的父女矛盾漸深，結果在某次父親再次借錢還債的晚上，與女兒因還錢問題口角，一怒之下用生果刀刺死了女兒。

父親殺死女兒後相當後悔，到警局自首，被控故意殺人罪受審。上海市第二中級人民法院近日審理後認為，父親犯案後自首，對行為有悔意，故從輕處罰，判有期徒刑15年、褫奪公權4年。

上海市第二中級人民法院近日審理後認為，父親犯案後自首，對行為有悔意，故從輕處罰，判有期徒刑15年、褫奪公權4年。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，感嘆是一宗無奈悲劇，「一個無奈的父親」、「這個子女債有些過於沉重了」、「雖說父親的做法讓人很憤怒！但是女兒的行為讓人更加的氣憤」。也有不少網民關注網購及貸款問題，「沒人說網貸本身的毛病麼？」、「買東西是要看自己收入的。能承受就買，不能就別買啊，這點控制力還是要有的」、「成年人一定要量力而行」。