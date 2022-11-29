正常嗎？兩公婆月入$8萬月月清　人夫呻老婆連孩子讀N班都冇錢畀

「呢頭家健康嗎？」有港男於網上發文，指自己月入4.3萬元，與太太育有1名嬰兒，每月會將1.5萬元給太太作家用，以支付外傭費、租金、水電煤及購買日用品等開支，另計個人支出等雜費，呻自己薪金「月月清」難以儲蓄。不過最令他感奇怪的是，月入3.8萬元的太太在相對家庭負擔較輕下，同樣每月清袋，連孩子的N班學費3,000元都未能繳交，要由他自己承擔，因而求問網民是否正常。



有港男於網上發文，指自己與太太月入共8萬元，育有1名孩兒，但人工「月月清」難以儲蓄。（《反起跑線聯盟》劇照）

該港男在香港討論區以「兩公婆搵8萬，但月月清，無儲備，正常嗎？」為題發文，指夫婦育有1名嬰兒，並與外傭同住。他月入4.3萬元，當中1.5萬元會給太太作家用，以支付外傭費5,000元、水電媒費2,000元及租金3,000元，餘下的5,000元則用來購買嬰兒尿片、日用品及飲食開支，「唔夠就由老婆負責」。

另外他會給6,000元家用予父家，4,000元還銀行貸款，周末家庭活動開支約5,000元，個人使費1萬元以及交稅。

至於太太月入3.8萬元，只知她為嬰兒購買每月2,000元的儲蓄保險，其他使費則不知去向，「其他無權過問老婆如何使費，所以唔知使費詳情，只知老婆都係月月清」。港男補充指，BB要讀N班，但太太卻表示「冇錢畀」，最終由他負責每月約3,000元的學費，不禁查問其他網民「呢頭家健康嗎？」。

港男表示，太太月入3.8萬元，只知她為嬰兒購買每月2,000元的儲蓄保險，其他使費則不知去向。（《反起跑線聯盟》劇照）

帖文引起網上熱議，不少人認為樓主的家庭經濟狀況不健康，特別是太太的開支去向有古怪，令人起疑，「1份糧4個人使，你話呢」、「呢個家你老婆無份，佢啲錢到底去咗邊，祝你好運」、「老婆貼仔？帽事？」、「你老婆中左網上情緣，借錢俾人創業」。

亦有人認為樓主的個人支出都未免太多，「你嘅支出極不正常，建議你份loan（貸款）盡快還清，自己的使費減一半」，又建議可以跟太太商量。不過有網民則認為現在物價高昂，做「月光族」並非罕見，「好正常，你算係用得實際，物價太貴啦，生活唔到」，亦有人稱「收入高使費就高」。