月入$4至5萬最慘？打工仔「做中層最慘」6大原因：公屋居屋都冇份

人工愈加得多就愈好？有月入4萬至5萬元之間的打工仔細數6大原因，抱怨作為1間公司的中層員工是最難做的一群，包括交稅已達最最高稅率；公營房屋褔利享受不來，但又未有足夠儲蓄買樓；在公司承擔最重的工作量等，直言「夾喺中間得個做字」。部分人看完帖文感到共鳴，但亦有人指每個階層都有其難處，「鬥慘」都沒有意思。



有月入4萬至5萬元之間的打工仔細數6大原因，抱怨作為1間公司的中層員工是最慘的一群。（《大叔的愛》劇照）

該中層打工仔近日投稿至facebook專頁「奴工處」，揚言「月入40至50k（4至5萬元）最慘」，因這批人已墮入薪俸稅中的最重稅階17%，差不多等於每年只剩下10個半月糧；加上超出輪候公屋資格，亦不能參加「居屋大抽獎」，但「納米型」私樓都要500至600萬，難以負擔。

樓主又認為，中層員工在公司內亦是最大壓力的一群，「公司嘅嘢畀晒中層做，細嘅話知你死，高層剩係識捽數，出事就縮，中層真心最慘」。他大呻，每當低層員工犯錯，高層只會向中層問責；做細的即使未完成工作都能準時放工，「又唔迫得佢OT（加班），大嘅淨係要個結果，搞到放假要自己一個人喺屋企做晒啲嘢」。

樓主認為，中層員工在公司內亦是最大壓力的一群，「公司嘅嘢畀晒中層做，細嘅話知你死，高層剩係識捽數，出事就縮，中層真心最慘」。（《大叔的愛》劇照）

帖文引起網上熱議，有網民留言感嘆心聲全被說中，又大讚樓主是好中層，「我好想去你公司做細嘅」、「你這位中層盡責」；但亦有人認為人工高承擔更多責任實屬合理，「你份糧包咗㗎啦，大家一齊擺爛一齊夠鐘就收囉」、「係慘，但一定唔係最慘」、「所以好多人唔想升職，唔預期會上到高層，就中層都唔想上」。有網民則認為如此比較都沒有意思，「上中下層失業、待業、無業都各有各慘，有咩好比較呀，而且無可比性，打工收份糧職責就係解決問題」。

根據稅局資料顯示，本港薪俸税額是按應課税入息實額，即扣減免稅總額後，以累進税率計算；或以總入息淨額以標準税率計算，兩者取較低的税款額徵收。而課税年度是由每年的4月1日至翌年的3月31日。由2018/19課稅年度開始，標準稅率為15%，而累進税率於首次50,000元為2%，其50,000元為6%、再其次50,000元為10%、再下1個50,000元為14%，餘額則為17%。