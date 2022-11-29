咁舒服？男乘客自備私家椅搭屯馬線　惹網民激辯　港鐵咁回應

繁忙時間要在車廂內找空位置坐下，絕不容易，近日網上流傳一張照片，顯示有名男子在港鐵車廂車卡間的接駁位，坐在自備的私家摺椅上，神態自如，有網民看得羨慕，但亦有人認為行為自私，因而惹起激烈辯論。



網上流傳一張照片，顯示有名男子在港鐵車廂車卡間的接駁位，坐在自備的私家摺椅上，神態自如。（FB「沙田之友」圖片）

有網民在facebook群組「沙田之友」上載有關照片，指「繁忙時間，自備私家椅～掂晒」，並加上標籤「#好舒服呀」。從照片可見，一名穿着輕便衣着的男子坐在有椅背的摺椅上，背囊放前，所處位置正是車卡之間的接駁位附近。

照片引起網上熱議，有網民認為此舉沒有顧及其他乘客，「佢已經霸咗2/3嘅行人通道」、「如果車廂內所有沒座位的乘客都自備安樂椅，到時會出現什麼情況？」，亦有人質疑「真係有咁需要坐？」。

有網民認為，如果乘客由烏溪沙前往屯門，車程差不多70分鐘以上，想找個位置坐下都是人之常情。（資料圖片）

不少網民卻持另一看法，認為從照片來看車廂不是很擠迫，「坐吓又有乜所謂？」，而且大家未必知背後的原因，「有啲人真係整親唔企得耐，但又唔方便叫人讓位」、「可能佢剛剛買咗張新櫈回家途中」。

亦有人認為帶備私家椅是不錯的方法，「唔使讓座，私人座」、「佢做咗一樣我一直想做而唔敢做嘅事，我覺得唔錯，唔使同人爭櫈坐」，有網民認出照片是在屯馬線列車拍攝，直指如果該乘客由烏溪沙前往屯門，非常長途，車程差不多70分鐘以上，「都攰㗎，即係由香港企到台北」，想找個位置坐下都是人之常情。

港鐵公司回覆《香港01》查詢表示，因不清楚相片的來源，對於有關相片中行為是否違反港鐵附例，不能一概而論。但港鐵希望藉此呼籲乘客為己為人，保持車廂内通道暢通，盡量避免影響其他乘客。港鐵職員亦會不時巡視車站和列車，若發現乘客的行為影響其他乘客或阻塞通道，會向有關乘客作出勸喻，在大多數情況下，乘客在職員提出勸喻後均會停止有關行為。若有乘客遇到需要協助的情況，亦可聯絡車站職員，以便適切跟進。