港男坐港鐵誤碰女士被怒睥　嘆無辜轟「港女覺得個個都想非禮佢」

被冤枉卻有口難言確實令人難受！有港男日前發文，表示試過在車廂與1名女性意外發生「肌膚接觸」，明明是意外卻遭對方「怒睥」以為他意圖非禮。他直指男性坐地鐵「真係好慘」，原因是男性如果在車廂中不小心與女士發生肢體碰撞，就很容易被冤枉非禮，相反女士就算撞到男士則連道歉也不用。他又指有些女士冤枉別人非禮可以從中「賺到自豪感」，似是告訴別人自己魅力沒法擋，卻因此苦了清白男子，因此提議設立男士專用車廂保護無辜的男性。



該名港男表示曾經試過「雙手渣（揸）住手機打緊機無郁無移動」，而身旁1位身穿「雞翼袖」的女士下車時肩膀碰到他的手背「都怒睥覺得我非禮佢」，令他相當氣憤。（《大叔的愛》劇照）

該名港男在Dcard以「男人搭地鐵真係好慘」發文，自稱外貌「上至中上的，但呢兩年戴口罩show唔到樣」，平日一般以地鐵代步。他表示曾經試過「雙手渣（揸）住手機打緊機無郁無移動」，而身旁1位身穿「雞翼袖」的女士下車時肩膀碰到他的手背「都怒睥覺得我非禮佢」。他說被冤枉的感覺十分難受，就算是「斯文人」，亦想即場發難。

他又直言當女士撞到或碰到男士時，「sorry都唔使講」，但當男士撞到或者碰到女士總會被怒瞪及誣衊非禮，因此為了保障自己，他一般會雙手握扶手，避免有女士背向靠近時，「掂到佢籮柚佢又會話你非禮又剩，水洗都唔清」。他又指平時「會爭位坐」，原因是「怕咗啲女人」，不過他又指有座位坐亦是問題，「佢坐你隔籬一嘢撞埋嚟好哋哋，你掂到佢又係非禮又剩」。他又稱，由於住所鄰近地鐵站坐地鐵更方便，否則一定會駕車。

有人認為被非禮的女性及被冤枉的男性同樣是受害者，不需要站在對立面互相攻擊。（電影《それでもボクはやってない（儘管如此我沒做過）》劇照）

樓主隨後在留言區批評「港女覺得個個男人都想非禮佢」，認為「屈人無成本，仲賺咗自豪感」，指出冤枉人非禮的潛台詞是自己是「索女」才令男人忍不住要非禮，卻苦了被誣陷的男性，於是提議設立男士專用車廂保護男性。

帖文引來網民熱議，有男網民表示也曾在車廂中與異性有身體碰撞，但就不曾試過被懷疑非禮，因此反問樓主「會唔會係閣下嘅動作真係太大」、「懷疑阿叔你可能真係太奇怪先畀人誤會」。樓主以年齡層解釋，未成年的男士「毛都未生齊，連被屈嘅資格都無」、「21歲之後嗰幾年，會屈你嘅年齡層都好窄，亦唔包括香港最巴辣麻煩嘅中女」、「到你35歲，日日返工時間搭港島線同啲中女OL逼返去金鐘，到時你就開始知味道」。

樓主此番言論隨即「點燃戰火」，「你覺唔覺得自己咁樣標籤晒所有香港女性好唔公平」、「我身邊見到嘅就有好多男人係用個藉口保護自己偷拍人哋，俾人捉到就話咩你咁X，邊個得閒偷拍你」、「我覺得樓主好大機會係以偏概全」。然而，有不少人亦為樓主「護航」，「屈人嘅成本太低，要追究嘅成本太高」、「有時香港女仔有妄想症，男嘅真係好X辛苦」、「都明因為男人入面有啲害群之馬所以搞到啲正常男人咁難做」。

有網民用電影對白「屈我啦！屈我啦！」來表達男士被冤枉非禮的心情，稱「有冤無路訴」。（《正義迴廊》預告截圖）

亦有人充當和事佬，認為建立性別專用車廂是好事，「開兩個車廂啦唔好煩啦，單數車卡男人，雙數車卡女人」。有人就指出因為風化案太多，令女士較為警惕，而被非禮的女性及被冤枉的男性同樣是受害者，不需要站在對立面互相攻擊，「被人非禮同畀人屈都係受害人，無必要互相指責」、「歸根究底都係啲變態佬嘅錯」、「大家都慘，打和啦Super」、「要鬧就去鬧嗰啲屈人／非禮人嘅人」。