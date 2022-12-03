人渣！性侵14歲少女異物插私處　宗教師涉9罪稱要照顧3妻竟獲保釋

令人髮指！馬來西亞1名男「宗教師」涉多次性侵1名14歲少女，更把異物放入少女私處等，他被控共9項性侵等罪，若罪成最高可判190年監禁及鞭刑。不過，替被告辯護的律師在庭上要求減少保釋金，又求情指被告須支付治療費用、照顧3名妻子和8名1至11歲孩子等，最終法官允許被告以4萬令吉（約7萬港元）保釋候審。



馬來西亞1名男「宗教師」涉多次性侵名14歲少女，更把異物放入少女私處等，被控共9項性侵等罪，（示意圖／gettyimages）

馬來西亞《中國報》報道，被告是30歲的法希乃因宗教師，擁有3名妻子及8名孩子。他被控2021年6月至2022年2月期間性侵1名14歲少女、兒童性罪行、未經許可使用物件插入私處等共9項控罪。這些罪行都在本查阿南附近1間酒店和1輛休旅車內發生，地點包括泊車場及祈禱室前，若罪成最高可判190年監禁及鞭刑。

替被告辯護的律師要求減少保釋金，求情指當事人需要支付治療椎間盤突出症費用，並要照顧3名妻子等。（網上圖片）

被告庭上不認罪，控方要求被告支付每項控狀1萬令吉（約1.7萬港元）保釋金，9項控罪即合共9萬令吉（約15,7萬港元），惟被告律師要求減少保釋金，求情指當事人需要支付治療椎間盤突出症費用、照顧3名妻子、8名1至11歲孩子，以及66歲和68歲父母等。律師又說，當事人被捕前主要工作是布道，但疫情造成收入損失。

最終法官允許被告以4萬令吉（約7萬港元）保釋金保釋候審，另每月初要到警局報到、不得打擾受害人及控方證人，而案件定於2023年1月10日過堂。