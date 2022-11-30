江澤民病逝｜重溫江澤民10大金句 句句經典你記得幾多？
撰文：布萊恩
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【江澤民逝世／金句／病逝／血癌／白血病】國家前領導人江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，今日（11月30日）中午12時13分在上海逝世，享年96歲。許多港人仍記得2000年江澤民曾以英文批評香港記者張寶華「too young, too simple, sometimes naive（太年輕，太簡單，有時幼稚）」，但他有更多金句成為經典，官媒《人民日報》去年發布了「100句名言回顧黨史100年」，當中江澤民佔了10句，以下一一重溫。
港人最記得江澤民斥責香港經記的一段話：
你們媒體還是要提高自己的知識水平，我也替你們着急。你們有一個好，比其他的西方記者跑得還快，但問來問去的問題啊，都too simple, sometimes naive.
《人民日報》2021年發布「100句名言回顧黨史100年」，江澤民10大金句：
1）「改革是動力，發展是目標，穩定是前提。」
2）講學習，講政治，講正氣
3）「決不能走浪費資源和先污染後治理的路子。」
4）實施西部地區大開發，是全國發展的一個大戰略、大思路
5）「始終做到『三個代表』，是我們黨的立黨之本、執政之基、力量之源。」
6）「培養中青年領導幹部，一要不拘一格，二要加強磨煉，三要人才輩出。」
7）「創新是一個民族進步的靈魂。」
8）「黨的作風關係黨的形象，關係人心向背，關係黨的生命。」
9）「確立人才資源是第一資源的思想。」
10）「文藝是民族精神的火炬，是人民奮進的號角。」