江澤民病逝│白血病血癌年殺咁多港人！7大症狀無胃口、易疲倦小心

【江澤民逝世／病逝／血癌／白血病／症狀】國家前領導人江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，今日（11月30日）中午12時13分在上海逝世，享年96歲。白血病（Leukaemia）也稱「血癌」，在香港是第9大癌症殺手，每年有400多至600多宗新症，數百宗死亡。

究竟「血癌」是什麼？有何病徵？如有這7種徵症，就要及早求醫。



白血病（Leukaemia）也稱「血癌」，指與血液及骨髓相關癌病，有急性及慢性兩種。血癌是香港第9大癌症殺手，每年有400多至600多宗新症，數百宗死亡。與大部份其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上血癌，當中以男性發病率較高。

2009至2020年香港按年齡劃分血癌新症數目▼▼▼

2009至2020年香港按年齡及性別劃分血癌發病率（每100,000人）▼▼▼

2009至2020年香港按年齡及性別劃分血癌死亡數目▼▼▼

「血癌」7大症狀＋預防、治療方法



「血癌」是可致命癌症，耽誤治療或影響生存率，須及早識別，如果出現突然無胃口，甚至喉嚨痛及發熱等7個症狀，就要小心留意了！不過血癌同時是治癒率最高的癌症之一，正確治療方法能大大提高康復機會。

血癌高危群組＋預防方法▼▼▼

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血癌7大症狀＋治療方法▼▼▼