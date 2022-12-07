奶奶讓床給兒與小三偷情　人妻悉心寒內情崩潰絕地反擊　結局超爽

奶奶協助丈夫出軌，竟然有這麼荒唐的事情？台灣一名人妻意外從孩子口中得知，奶奶竟讓出房間予丈夫與小三偷情，甚至計劃把她趕出家門，不過人妻未有當場發難，反而按兵不動籌謀多事，終靠一招「復仇」，讓「丈夫」及「奶奶」當場「臉青」了。



台灣一名人妻意外從孩子口中得知，奶奶竟讓出房間予丈夫與小三偷情，甚至計劃把她趕出家門，當場崩潰。（示意圖／gettyimages）

台灣資深傳媒人呂文婉於節目分享該則奇葩故事，主角是其朋友，婚後本來像童話故事的公主般，毋須工作待在家享受生活，丈夫亦對她非常好，之後更誕下1男1女。這4口子看似相當幸福美滿，沒想到原來全是假象！

呂文婉指出，其朋友有時會讓丈夫把孩子帶到奶奶家讓奶奶看看，詎料有次孩子回家後向她問了奇怪問題，「阿嬤今天跟我講要出去玩…我看到爸爸跟一個阿姨進去房間」、「為什麼爸爸要睡午覺要去阿嬤房間？」，而祖母還說「以後你要換叫她（阿姨）媽媽」，令孩子更不解，「為什麼阿嬤叫我叫別人媽媽？」

奶奶協助丈夫出軌，竟然有這麼荒唐的事情。（示意圖／gettyimages）

純真的小孩未必知悉祖母說話含意，但朋友聽後瞬間崩潰，明白到丈夫有外遇，奶奶還讓出房間協助出軌，甚至計劃把她趕出門。最令朋友晴天霹靂的，是丈夫居然把女兒的名字取得跟小三一模一樣，讓她徹底心死。

「公主夢」醒了，但朋友未有即時攤牌發難，而是按兵不動，努力精進自己後成功重回職場，並在經濟獨立後提出離婚。後來朋友遇到好對象便再婚，然後做了一件認為是「對這個男人最大的懲罰」的事──趁某次過年約前夫及前奶奶出來吃飯，介紹現任丈夫予他們認識，其間兒子無意識地向現任丈夫說「爸爸我要吃這個」，看到「兒子叫別人爸爸」，「前夫」與「前奶奶」當場「臉青」了。