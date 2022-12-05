嫁豪門夢碎！仙氣女淪工人被老爺用壞　遭出軌夫家暴流產仲要咁做

嫁入豪門就一定幸福美滿？內地浙江一名王姓女子於網上發文訴說嫁入百億豪門的悲慘生活，除了淪為「家政婦」每天被老爺逼迫工作、做家務，丈夫還一天到晚賭博、喝酒、玩女人，明目張膽「出軌」，甚至家暴把她打到流產，更想逼她淨身出戶。最終王女不堪地獄生活，下定決心簽字離婚，並發文公開事件。



內地浙江一名王姓女子於網上發文訴說嫁入百億豪門的悲慘生活。（微博）

王女於微博發文表示，「在很多人看來，我是幸運的，生於普通家庭，『嫁入豪門』：你爸爸是身價百億的上市公司董事長」，惟原來現實並不似預期。

王女指出，讀中學時就認識該富二代，到讀大學2人開始談戀愛，畢業後一年就嫁入豪門。婚後她在老爺安排下進入家族集團上班，月薪只有6500人民幣（約7200港元），直言薪水偏低，但自覺是為「自己家裏」上班，故未有計較薪資，可以自己愈來愈像是「家政婦」，除了處理公司事情，還要做老爺別墅的「女管家」，大大小小事情都要她張羅，甚至懷孕不適被診斷為「先兆流產」須請假休養，老爺竟大發雷霆，遷怒批准她放假的部門主管。

幫老爺工作做到身體捱壞，惟丈夫的行為更令她心寒。王女表示，丈夫整天吃喝玩樂一擲千金，「遊戲裏的衣服都價值上萬，玩一個遊戲都能花掉上百萬、上千萬」，且生活淫亂出軌成性。

王女於微博發文表示，「在很多人看來，我是幸運的，生於普通家庭，『嫁入豪門』：你爸爸是身價百億的上市公司董事長」，惟原來現實並不似預期。（微博）

王女又說，後來丈夫突然提出要離婚，說要找個「符合要求的白富美」，惟她2個月後再次懷孕，於是丈夫千方百計逼她墮胎，稱「肚子裏的孩子不正常」、「妳就去做個手術吧，這個小孩生下來是不會幸福的」、「妳總不想小孩生下來被我討厭吧」、「第一個小孩已經是意外了，意外就不要發生第二次了」，更一度施以家暴，要把她趕出家門甚至要求她「淨身出戶」。遭受身心折磨下，王女不幸流產。

忍無可忍下，王女下定決心簽字離婚，感嘆「我曾經不想離婚，因為孩子。有一個家庭雄厚、有權有勢的父親，孩子的人生說不定會更容易，但最終我能做出離婚的決定，也是因為孩子」。她直指不想孩子成為像父親一樣的人，「出生在羅馬是好事，但一個人不懂得尊重生命、責任、還有愛，崇尚的只有金錢、權力還有暴力，羅馬也會有崩塌的一天」。

為了孩子，王女下定決心簽字離婚。（微博）

事件引來網民熱議，有網民批評丈夫一家做法過火，「一家變態」、「不要小看一個母親保護孩子的決心」，又認為「離婚就得爭取財產啊，何況還有孩子」。不過也有網民質疑，「有個疑問哦，為什麼出軌後還要懷二胎啊？不是感情破裂了嗎？」。