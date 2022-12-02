生小朋友唔好買大西北樓？　港男列3大理由　推薦買樓不如買呢區

買樓置業，選擇哪一區最好？有港男發勸世文表示，如果有生育計劃的夫妻，勿在「大西北」地區置業，並列出3大理由，包括校網不夠市區好、車資貴及品流複雜，而且如果有能力購入YOHO、瓏門等大西北龍頭樓盤，亦足夠搬入「西九四小龍」居住，直言「依家唔同以前」。



有港男發勸世文表示，如果有生育計劃的夫妻，勿在「大西北」地區置業。（資料圖片）

該男網民在連登討論區以「諗住生小朋友真係唔好諗買大西北」為題發文，表示現時不如往日，很多家長老都希望安排子女就讀直資或私立學校，俗稱「大西北」偏遠地區的屯門、元朗、天水圍等則較少這類學校，「你又唔係有錢到讀哈羅嘅話」。

他續指，如果安排小朋友坐校巴到九龍塘上學，校巴需途徑多處上落客，形容車程比鐵路還要久，而且孩子在校巴上無事可做，「大人都仲可以用下電話，你叫小朋友喺車上面做咩？」，加上車費亦不便宜，因此每日由大西北長途拔涉到九龍上學，實屬浪費。

樓主又指，如果兩夫妻未有孩子，在大西北置業問題不大，「你老婆係個靚會所打下卡都仲好開心，一有小朋友就唔同」，認為太太很易受身邊的媽媽群組影響，「1歲就想幫佢報九龍塘名幼（稚園），最慘係如果層樓蟹咗，你想換樓去九龍都難，如果小朋友一個唔好彩入咗爛鬼村校，而你老婆啲親戚入咗啲直資私立，你老婆一定鬧足你10幾年」。

樓主認為由元朗屯門等地區，並往市區名校上學，車程相當長，很浪費時間。（資料圖片）

他認為如果有足夠能力購買元朗及屯門鐵路盤，倒不如考慮位於荔枝角俗稱「四小龍」的泓景臺、宇晴軒、碧海藍天和昇悅居單位，即使未能考入直資或私立小學，也有較高機會抽到好學校，又直言「喺元朗讀識埋啲刀手第二代點算？」。

樓主認為如果有足夠能力購買元朗及屯門鐵路盤，倒不如考慮位於荔枝角俗稱「四小龍」的泓景臺、宇晴軒、碧海藍天和昇悅居單位。（資料圖片）

有網民認同樓主的看法，認為買樓置業時考慮孩子將來學業非常重要，「孟母都要三遷」、「唔係點解校網都會影響嗰區樓價，剩係搭車來來回回消耗幾多時間精力」，有人分享自身經驗，指曾經住在大西北到港島讀中學，「簡直係人生最痛苦嗰6年，朝朝6點起身小巴轉地鐵，返到學校已經攰到扒喺度，為咗小朋友讀好學校，真係咪X住新界」。

但亦有人認為住得大西北都是置業預算有限的家庭，「有錢邊個唔想中西區」，次一步都可以選擇新界東的舊屋苑，到九龍區名校就讀亦不遠，「最多一程火車/巴士，第一城、銀禧花園、新達廣場個類」。但有網民則表示有錢人的孩子根本不會考慮在香港讀書，「送晒出國啦」、「其實我覺得直情唔好係香港生小朋友」。