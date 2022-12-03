不肖子賤招強佔居所　7旬父母被迫住老人院怒提告　法庭咁判超爽

不孝子！內地浙江嘉興1名男子連同其妻兒，一家三口強行搬到父母的家佔用居住，令父母不堪其擾被迫住進養老院。父母後來向法院起訟，要求兒子歸還居所，最終法院認為兒子3人行為屬非法侵佔，判決他們須於7天內搬走，並賠償佔有時的使用費。



內地浙江嘉興1名男子連同其妻子及孫兒，強行搬到父母的家佔用居住，令父母不堪其擾被迫住進養老院。（示意圖／資料圖片）

內地媒體報道，年過70歲的郭氏夫婦育有1名兒子，並簽訂了家庭房產分戶協議，約定拆遷安置3套房屋，其中1套由夫婦2人擁有，其餘2套歸兒子所有。兒子把其中1套房產出售，夫婦2人亦把分得的房產出售，重新購置並搬進了更適合養老的住宅。

惟至今年4月，兒媳未經夫婦同意，擅自搬入他們的房屋居住，翌日兒媳的兒子也一同入住，3人遷入令夫婦不堪其擾，被迫住進養老院。

法院認為，兒子3人的行為屬於「非法侵佔」，判決兒子須於7天內搬離房屋。（示意圖／gettyimages）

夫婦2人之後向法院起訟，要求兒子歸還屬兩老名下的居所。法院認為，兒子一家三口的行為屬於「非法侵佔」，判決兒子全家須於7日內搬離單位，並賠償佔有時的使用費。

事件引來網民熱議，大讚法院判決英明，又批評兒子行為離譜不孝，「養兒防老？養老防兒！」、「這兒子太自私了，三套房都想獨吞」、「這樣的兒子，還是獨子，吃相太難看了」、「狼子野心」、「原本以為養兒防老，結果還強佔父母房屋，不肖子孫！」。