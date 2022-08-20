父母去世存摺遺10多萬　銀行職員要「本人到場」領　兒子這招絕了

身故的父母留下了存款，要本人才可以領取？網上近日流傳，內地王姓男子因父母過世後留下1本存摺，內有10多萬元存款，於是到銀行領錢，詎料被銀行職員要求「一定要本人來才可以」。男子解釋母父已亡，但仍不得要領，於是拿來二胡和嗩吶在銀行門外一直「吹喪」，最終驚動銀行高職處理，涉事員工亦被懲罰。

事件於內地及台灣廣泛報道翻查資料，但其實早於2019年已有報道提及，至近日突然再度廣傳。



內地1名王姓男子因父母過世後留下一本存摺，於是到銀行領錢，詎料被銀行職員要求「一定要本人來才可以」，引發風波。（資料圖片）

綜合報道，王男父母過世後留下的存摺，顯示有10多萬人民幣（逾12萬港元）存款，於是到銀行提款，惟銀行職員要求「一定要本人才可以」，即使他解釋父母已經去世，沒有辦法親臨，職員仍堅持要本人到場，態度亦顯得不耐煩。

王男當場氣炸，因沒法提款而氣憤不已，於是取來了二胡和嗩吶，在銀行外面一直「吹喪」，終驚動銀行高層處理。

據報銀行高層了解情況後便向王男道歉，並說只要取出一些證明就可以提款，並將需要的文件告訴王男。高層又稱，當時涉事職員因私人原因導致心情不佳，才會出現不耐煩態度，已懲罰涉事員工。

事件最終驚動銀行高職處理，涉事員工亦被懲罰。（示意圖／gettyimages）

事件引來熱議，不少網民都質疑銀行一開始不讓王男提款做法，「換了是我，就直接把老爺子的骨灰盒抱到櫃檯枱上，這不會有假的。盒子上有相片，揭開蓋子，裏面的骨也可以查DNA。見面如其人，只不過不會說話而已」、「只要民政局開出的死亡證明以及繼承人那些手續，直系親屬就可以取了」、「這種人就該辭退了，心情不好導致客戶業務不能進行」。也有網民稱自己亦曾遇過同類事件，「有的。這是實情。自己也發生過這樣實情」。

該事件亦曾於內地及台灣廣泛報道，翻查資料，該事其實早於2019年已有提及，至近日被報道後再度廣傳。